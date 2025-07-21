Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.627,19 %2,52
        DOLAR 40,3881 %0,02
        EURO 47,2904 %0,63
        GRAM ALTIN 4.414,47 %1,47
        FAİZ 40,89 %-0,49
        GÜMÜŞ GRAM 50,50 %1,80
        BITCOIN 118.769,00 %0,53
        GBP/TRY 54,5278 %0,63
        EUR/USD 1,1702 %0,65
        BRENT 68,89 %-0,56
        ÇEYREK ALTIN 7.217,65 %1,47
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İsa Gök: Mısır şurubu konusunda ABD bizi teyit etti - İş-Yaşam Haberleri

        İsa Gök: Mısır şurubu konusunda ABD bizi teyit etti

        Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, ABD Başkanı Donald Trump'ın Coca-Cola, mısır şurubu yerine pancar şekeri kullanacak sözlerine ilişkin basın açıklamasında bulundu. Gök, "Coca-Cola'nın üretiminde kırk yıldır kullanılan mısır şurubunun yerine doğal şeker kamışı ya da pancar şekerinin tercih edileceğini açıklaması doğru, ancak yıllarca gecikmiş bir itirafın nihayet dışa vurumudur" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 21.07.2025 - 17:04 Güncelleme: 21.07.2025 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Mısır şurubu konusunda ABD bizi teyit etti"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ABD Başkanı Donald Trump’ın Coca-Cola’nın artık ABD’de satılan ürünlerinde pancar şekeri kullanacağını belirtmesine üzerine açıklamalarda bulundu.

        "SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIK KAVRAMI SAĞLIKLI GELECEK NESİLLERİ İÇERİR"

        Sürdürülebilir sağlık kavramının önemine dikkat çeken Gök, "Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada şüphesiz insan sağlığı son derece büyük önem arz etmektedir. Sağlığın temel insan ihtiyaçlarının en başında bir kavram olması düşünüldüğünde sağlıklı gıdanın önceliğinin insan yaşamının kesiştiği tüm yolların odak noktasını oluşturduğunu söylemek abartılı olmayacaktır. Sürdürülebilir sağlık kavramı aynı zamanda, sağlıklı gelecek nesilleri ve uzun dönemde sağlıklı olmayı da içermektedir." dedi.

        "TRUMP’IN AÇIKLAMASI DOĞRU AMA YILLARCA GECİKMİŞ BİR İTİRAF"

        Gök, "ABD Başkanı Donald Trump’ın, geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr.’ın mısır şurubunun sağlık üzerindeki olası olumsuz etkileri konusundaki endişelerini dile getirmesiyle özellikle Coca-Cola'nın üretiminde kırk yıldır kullanılan mısır şurubunun yerine doğal şeker kamışı ya da pancar şekerinin tercih edileceğini açıklaması doğru, ancak yıllarca gecikmiş bir itirafın nihayet dışa vurumudur. Bu itiraf, aynı zamanda özellikle uluslararası organizasyonları fırsat bilip, ülkeden ülkeye koşan, ülkemiz içinde Türk Şeker Sektörüne yönelik dezanformasyon yaratan ve ülkemiz gerçeklerine hiçbir suretle uygunluk teşkil etmeyen açıklamalarda bulunan, stratejik değerlerimize pranga vurmaya çalışan küresel güçlere verilebilecek bir cevap niteliğini de taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

        "TOPLUMA DOĞRU MESAJI İLETMEYİ BAŞARDIK"

        Gök, "Bu hassas konu, Türkiye’de belki de ilk kez ücret sendikacılığının dışına çıkarak insan ve toplum sağlığını ön planda tutan ve bu manada toplum yararına sendikacılık kavramının en güzel örneğini sergileyen Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası’nın yıllardır verdiği mücadelenin geç de olsa haklılığını ortaya koyması açısından, kısaca haklının hakkının teslim edilmesi bakımından manidardır. Şeker-İş Sendikası, yaklaşık 2000’li yılların başından bu yana tartışmaya açık olan nişasta bazlı şekerler başta olmak üzere mısır şurubu ve yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların başta insan ve toplum sağlığı olmak üzere Türk ekonomisine de darbe vuracağını defalarca dile getirmiş, projeler üretmiş, nice zorluklara göğüs germiş, ters algılara karşı halkın desteğini arkasına alarak kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışmıştır. Bu konuda yaptığı çalışmalarla da literatüre farklı bir bakış açısı getirmiştir. Üzerine aldığı vicdani yük sorumluluğuyla kimi zaman yalnız başına kalmış olsa da Şeker-İş Sendikası, nihayetinde toplumun geniş kesimlerine doğru mesajı iletmeyi başarmıştır." dedi.

        Gök sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Ancak tüm uyarı ve çabalarımıza rağmen bugün pancar şeker sanayini ve şeker pancarı tarımını baltalayan nişasta bazlı şeker üretimi ve yüksek yoğunluklu tatlandırıcı ithalatı sınır ve engel tanımadan kontrolsüz bir şekilde pancar şekerinin varlığını tehdit edecek boyutlara ulaşmaya devam etmektedir. Gelinen noktada ortaya konulan veriler, hiç de iç açıcı olmayıp yine tezlerimizi doğrular niteliktedir. Mesele aslında sadece sağlık değil, kolektif ahlaki bir meseledir. Çünkü bedelini, gelecek kuşaklar ödeyecektir. Ülkemizde NBŞ kotalarının dışında, mısır şurubu ve özellikle de yüksek yoğunluklu tatlandırıcı miktarının maalesef bilinememesi, sağlığımız adına düşündürücüdür. Ne yazık ki YYT ithalatında gümrük vergisi oranlarının artırılmaması, bu ürünlerin yaygın ve denetimsiz şekilde kullanımının önünü açmaktadır. Uygulamada yaşanan denetim zafiyetleri, piyasada en başta sağlıksız ürünlerin dolaşımına meydan vermektedir. Bu konuda elinden gelenin fazlasını yapmaya gayret eden ve bu manada olumlu geri dönüşler alan Tarım Bakanlığımızın yıllık denetim sayısının artırılması ve ne kadar YYT girişi olduğuna dair sonuçlarının kamuoyuna duyurulması noktasında elinden gelen gayretin daha fazlasını göstereceğine inanıyoruz. Temennimiz; geçmiş tecrübelerimize dayanarak sağlığımızı ön plana alan her türlü çalışmanın ülkemiz gıda sektörünün genelinde düzenlenecek kanunlar eliyle uygulanabilirliğinin geniş kesimlere yayılarak hayata geçirilmesidir."

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sakarya'daki yangın Bilecik'e sıçradı!
        Sakarya'daki yangın Bilecik'e sıçradı!
        Antalya 46,6 derece! Sokaklar boş, plaj dolu
        Antalya 46,6 derece! Sokaklar boş, plaj dolu
        26 ülkeden İsrail'e kınama
        26 ülkeden İsrail'e kınama
        Altan Öymen için Meclis'te tören
        Altan Öymen için Meclis'te tören
        Florya geliri, Osimhen için kullanılabilir mi?
        Florya geliri, Osimhen için kullanılabilir mi?
        Bakan Kurum'dan müteahhitlere uyarı
        Bakan Kurum'dan müteahhitlere uyarı
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Van Persie, Fenerbahçe'ye rakip oluyor!
        Van Persie, Fenerbahçe'ye rakip oluyor!
        Yasa dışı bahis ve kumara karşı eylem planı hazırlanıyor
        Yasa dışı bahis ve kumara karşı eylem planı hazırlanıyor
        Yerli kalp akciğer makinesinin ilk kan testleri başarıyla sonuçlandı
        Yerli kalp akciğer makinesinin ilk kan testleri başarıyla sonuçlandı
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        HSK seçimi AYM gündeminde
        HSK seçimi AYM gündeminde