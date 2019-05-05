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İşadamı Asil Nadir baba oldu

Kıbrıslı iş adamı Asil Nadir, bir kez daha baba oldu. Daha önceki evliliklerinden 4 erkek çocuğu olan Nadir'in eşi Nur Nadir bir kız bebek dünyaya getirdi

Asil Nadir - Nur Nadir

Önceki iki evliliğinden 4 oğlu bulunan Asil Nadir'in  eşi Nur Nadir, önceki gün özel bir hastanede doğum yaptı. DHA'nın haberine göre, Nur Nadir, sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi.

Doğumundan hemen önce açıklamada bulunan Nur Nadir, "Kızımızın adı Lisa Nur Nadir olacak. Hem anne hem de babasının adını taşıyacak" demişti.

İNGİLTERE'NİN EN ZENGİNİYDİ

Asil Nadir, 1980'li yıllarda İngiltere'nin en zengin isimlerinden birisiydi. 1990´lı yıllarda İngiltere´nin en büyük şirketlerinden Polly Peck´in iflas etmesinin ardından hakkında tutuklama kararı çıkartıldı. Uzun yıllar KKTC´de yaşayan Nadir, 2010 yılında kendi isteği ile döndüğü Londra´da tutuklanarak 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İşadamı Asil Nadir, Türkiye'nin diplomatik girişimleri sonrası 2016 yılında Türkiye'ye iade edildi. Nadir, daha sonra serbest kaldı ve Ada'ya dönüş yaptı. KKTC'ye dönünce medya patronluğuna kaldığı yerden devam eden Asil Nadir'in, bir de Geçitkale Havaalanı işletmeciliği bulunuyor.

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