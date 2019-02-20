Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla Kayseri Ticaret Odası'nda düzenlenen "Bölge İstişare Toplantısı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oda ve borsalardan istihdam için taahhüt aldığını belirten Hisarcıklıoğlu, bu kapsamda Kayseri'de de 30 bin kişiye istihdam sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın vizyonu ve dinamizmi sayesinde iç ve dış ticarette yeni bir atılımın başlayacağına inandıklarını dile getirdi.





Hükümet ile " TOBB Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası" düzenlemeyi planladıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, "Eğer işinizde bir daralma varsa, bununla ilgili hükümetimizden rica ettik ve kısa çalışma ödeneği devreye girdi. Eğer işinizde daralma varsa kesinlikle işçi çıkarmanıza gerek yok. 3 ay boyunca maaşını işsizlik sigorta fonundan alabiliyorsunuz. Bu fırsatı iyi değerlendirin. Zaten fondaki para sizin. İşçi çıkarmanıza gerek yok. İşler zaten tekrar açılacak, bunun sinyallerini almaya başladık. İşleriniz açıldığı zaman o işçinizi tekrar bulamayabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Pekcan liderliğinde ihracat atağı başlattıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, "Ticaret Bakanlığımız ile 16 ilde İhracat Destek Ofisi kurduk. Odalarımız, bu ofisler vasıtasıyla ihracatçılara her konuda kılavuzluk ve kaptanlık yapacak. Firmalarımızın bir talebi de Eximbank'ın daha aktif hale getirilmesiydi. Sayın Bakanımızın çalışmaları sayesinde KOBİ'lerimiz Eximbank'a daha rahat ulaşır hale geldi. 2017'de Eximbank kredilerinde KOBİ'lerin payı yüzde 53'tü. Şimdi KOBİ ağırlığı yüzde 71'e ulaştı. Ayrıca bu hafta başında güzel bir haber daha aldık. Sayın Bakanımızın talimatlarıyla Eximbank üretici ihracatçılarımıza daha ucuz maliyetli yatırım finansmanı sunmaya başlıyor. Bu kapsamda, 9 leasing firmasıyla 200 milyon dolarlık finansman protokolü imzalandı." diye belirtti.

Hisarcıklıoğlu, son 25 senede onlarca kriz yaşandığına, hepsinin de üstesinden gelindiğine işaret ederek, Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomileri arasına gireceğini söyledi.