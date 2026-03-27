Işıl Yücesoy: Temas seven bir kadınım ama...

Aslı Şafak'ın sunuculuğunu üstlendiği "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına konuk olan 80 yaşındaki oyuncu Işıl Yücesoy, samimi açıklamalarda bulundu.

Yücesoy, Şafak'ın "Hayatınızda birini ister miydiniz?" sorusuna "Vallahi isterdim billahi isterdim. Hem de bak yemin ederek söylüyorum. Hiçbir mesuliyet almadan, hiçbir mesuliyet vermeden o güzel anı birlikte paylaşmak, bir yerde oturmak, iki laf etmek, iki dertleşmek, bir mehtap seyretmek, bir dans etmek... Mesela bunu çok özlüyorum" yanıtını verdi.

"Temas seven bir kadınım" diyen usta sanatçı, "Ama evime yerleşmesini istemem" sözleriyle bağımsızlığından vazgeçmek istemediğini vurguladı.

Öte yandan Işıl Yücesoy'un 1989 yılında nikâh masasına oturduğu, 2021'de hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Tanju Cılızoğlu ile evliliğinden Meneviş adından bir kızı bulunuyor.