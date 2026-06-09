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        Haberler Magazin Işın Karaca'dan eleştirilere sert yanıt - Magazin haberleri

        Işın Karaca'dan eleştirilere sert yanıt

        Şarkıcı Işın Karaca, verdiği kilolarla ilgili yapılan eleştirilere tepki gösterdi. Karaca, "Herkes önündeki tabağından yesin. Kınayın beni, başınıza gelsin" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 18:21 Güncelleme:
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        Eleştirilere yanıt verdi

        Son dönemlerde yaşadığı değişimle sıkça gündeme gelen Işın Karaca, 130 kilodan 57 kiloya düşme sürecinde kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

        "BENİ KINAYABİLİRSİNİZ"

        Yapılan olumsuz yorumlara karşı 53 yaşındaki şarkıcı, şu açıklamayı yaptı: Kötü yorum yazan herkese sonsuz sevgilerim var. Beni kınım kınım kınayabilirsiniz. Her kadın zayıf olmak ister. Birisi bir şeyi başarınca ve kendini iyi hissedince onu yerden yere vurmanız ancak sizin marifetiniz olur. 'Yok ağzı, yok gözü, yok kaşı...' Şu hayatta benim neyle uğraştığımı kimse bilemez. Kimseye de dilerim, mümkünse... Herkes önündeki tabağından yesin. Kınayın beni, başınıza gelsin.

        Geçmişte tüp mide ameliyatı da olan Karaca, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Tek öğün besleniyorum" demişti.

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