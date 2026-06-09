Işın Karaca'dan eleştirilere sert yanıt

Son dönemlerde yaşadığı değişimle sıkça gündeme gelen Işın Karaca, 130 kilodan 57 kiloya düşme sürecinde kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

"BENİ KINAYABİLİRSİNİZ"

Yapılan olumsuz yorumlara karşı 53 yaşındaki şarkıcı, şu açıklamayı yaptı: Kötü yorum yazan herkese sonsuz sevgilerim var. Beni kınım kınım kınayabilirsiniz. Her kadın zayıf olmak ister. Birisi bir şeyi başarınca ve kendini iyi hissedince onu yerden yere vurmanız ancak sizin marifetiniz olur. 'Yok ağzı, yok gözü, yok kaşı...' Şu hayatta benim neyle uğraştığımı kimse bilemez. Kimseye de dilerim, mümkünse... Herkes önündeki tabağından yesin. Kınayın beni, başınıza gelsin.

Geçmişte tüp mide ameliyatı da olan Karaca, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Tek öğün besleniyorum" demişti.