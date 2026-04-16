İskenderun'da ormanda cansız beden bulundu
Hatay İskenderun'daki ormanlık alanda bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 16 Nisan 2026 - 01:40 Güncelleme:
İskenderun ilçesi Akçay Mahallesi'ndeki ormanlık alanda cansız bedene rastlayan bir çoban, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, parmak izi incelemesi sonucu cansız bedenin 33 yaşındaki Osman Zont'a ait olduğunu belirledi.
Silahla vurulmuş halde bulunan Zont'un cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.
