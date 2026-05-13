İSKİ 13 Mayıs 2026 baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarında su seviyesi yüzde kaç, yükseliyor mu?
İstanbul'da baraj doluluk oranları, kentte yaşayan milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. Yaz aylarına yaklaşılırken gözler yeniden su rezervlerine çevrilirken, İSKİ'nin paylaştığı son verilere göre İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 3'ünde doluluk oranı yüzde 90 seviyesinin üzerine çıktı. Peki, 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul barajlarında son durum ne? İşte İSKİ verilerine göre güncel baraj doluluk oranları haberimizde…
Hava sıcaklıklarının artmasının ardından İstanbul’daki barajların doluluk oranları yeniden kamuoyunun gündemine taşındı. Megakentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki güncel seviyeler, İSKİ’nin yayımladığı son verilerle netlik kazandı. Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında ölçülen su miktarları yakından takip edilirken, vatandaşlar da “13 Mayıs 2026 İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu?” sorusuna yanıt arıyor. İşte İstanbul’un su rezervlerindeki son durum ve barajlardaki güncel doluluk oranları…
İSKİ 13 MAYIS 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 71,89 seviyesinde yer aldı.
İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı: yüzde 95,90
Darlık Barajı: yüzde 91,87
Elmalı Barajı: yüzde 96,04
Terkos Barajı: yüzde 59,26
Alibey Barajı: yüzde 66,17
Büyükçekmece Barajı: yüzde 55,75
Sazlıdere Barajı: yüzde 45,11
Istrancalar Barajı: yüzde 40,27
Kazandere Barajı: yüzde 57,40
Pabuçdere Barajı: yüzde 57,49