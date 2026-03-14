        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ 14 Mart baraj doluluk oranı: İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ tarafından duyuruldu. Güncel baraj doluluk oranı mart ayı itibariyle yüzde 40 seviyesinde seyrediyor. Ömerli, Darlık, Elmalı, Kazandere barajlarındaki doluluk yüksek seviyede gözlemlenirken; Terkos, Sazlıdere, Istrancalar diğer oranlara göre düşük seviyede kaldı. Peki, 14 Mart İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Giriş: 14.03.2026 - 09:40 Güncelleme:
        İSKİ 14 Mart baraj doluluk oranı açıklandı. İstanbul'da kurak geçen sonbahar ve yetersiz yağışlar, kentin su ihtiyacını karşılayan barajları etkiliyor. Peki, bugün baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        BARAJ DOLULUK ORANI 14 MART 2026

        İSKİ güncel baraj doluluk oranı seviyesi 45,92 seviyesinde ölçüldü.

        Elmalı Barajı: %86,39

        Istrancalar Barajı: %33,74

        Darlık Barajı: %61,81

        Ömerli Barajı: %66,09

        Terkos Barajı: %29,27

        Büyükçekmece Barajı: %34,88

        Sazlıdere Barajı: %29,38

        Alibey Barajı: %35,73

        Kazandere Barajı: %56,12

        Pabuçdere Barajı: %30,15

