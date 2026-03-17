İSKİ 17 Mart baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarının su seviyesi yüzde kaç oldu?
İstanbul barajlarının güncel durumu merak ediliyor. İstanbullular barajların son durumunu, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) web sitesi üzerinden öğrenebiliyor. İstanbul’un içme su kaynağı olan 10 barajın verileri her gün güncelleniyor. İSKİ verileri ile Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının güncel durumu netlik kazandı. Bu kapsamda “İSKİ 17 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?” sorusunun cevabı haberimizde...
İSKİ 17 MART 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 17 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 45,96 seviyesinde yer aldı.
İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM
Ömerli Barajı: yüzde 67,22
Darlık Barajı: yüzde 60,90
Elmalı Barajı: yüzde 85,51
Terkos Barajı: yüzde 29,41
Alibey Barajı: yüzde 34,73
Büyükçekmece Barajı: yüzde 34,54
Sazlıdere Barajı: yüzde 29,11
Istrancalar Barajı: yüzde 31,26
Kazandere Barajı: yüzde 54,47
Pabuçdere Barajı: yüzde 29,19