İSKİ 18 Mayıs 2026 baraj doluluk oranı belli oldu: İstanbul barajlarında güncel durum
İstanbul'da barajlarının son durumu, son günlerde etkisini artıran yağışların ardından yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan günlük verilerle birlikte barajlardaki su seviyeleri yakından takip ediliyor. Yağışların etkisiyle doluluk oranlarında yükseliş görülürken, vatandaşlar en güncel rakamları merak ediyor. Peki, 18 Mayıs 2026 itibarıyla İstanbul'daki barajların doluluk oranı ne durumda, yüzde kaç seviyesine ulaştı? İşte detaylar ve son veriler…
İstanbul’da barajlardaki doluluk oranları, kentte yaşayanların yakından takip ettiği konular arasında yer almayı sürdürüyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), her gün resmi internet sitesi üzerinden paylaştığı verilerle su seviyelerindeki güncel durumu kamuoyuna duyuruyor. Şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında son durum netleşirken, özellikle son günlerde etkili olan yağışların doluluk oranlarına olumlu yansıdığı görülüyor. Peki, 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul’daki barajların doluluk oranı yüzde kaç seviyesinde? İşte güncel veriler haberimizde…
İSKİ 18 MAYIS BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 18 Mayıs 2026 Pazartesi İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 71,53 seviyesinde yer aldı.
İSTANBUL BARAJLARINDA GÜNCEL DURUM
Ömerli Barajı: yüzde 95,29
Darlık Barajı: yüzde 92,03
Elmalı Barajı: yüzde 96,46
Terkos Barajı: yüzde 59,43
Alibey Barajı: yüzde 65,89
Büyükçekmece Barajı: yüzde 55,20
Sazlıdere Barajı: yüzde 44,47
Istrancalar Barajı: yüzde 33,32
Kazandere Barajı: yüzde 56,95
Pabuçdere Barajı: yüzde 56,65