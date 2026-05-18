        Haberler Bilgi Gündem İSKİ 18 Mayıs 2026 baraj doluluk oranı belli oldu! İstanbul barajlarında son durum ne, güncel su seviyesi yükseliyor mu?

        İSKİ 18 Mayıs 2026 baraj doluluk oranı belli oldu: İstanbul barajlarında güncel durum

        İstanbul'da barajlarının son durumu, son günlerde etkisini artıran yağışların ardından yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan günlük verilerle birlikte barajlardaki su seviyeleri yakından takip ediliyor. Yağışların etkisiyle doluluk oranlarında yükseliş görülürken, vatandaşlar en güncel rakamları merak ediyor. Peki, 18 Mayıs 2026 itibarıyla İstanbul'daki barajların doluluk oranı ne durumda, yüzde kaç seviyesine ulaştı? İşte detaylar ve son veriler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 09:42 Güncelleme:
        İstanbul’da barajlardaki doluluk oranları, kentte yaşayanların yakından takip ettiği konular arasında yer almayı sürdürüyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), her gün resmi internet sitesi üzerinden paylaştığı verilerle su seviyelerindeki güncel durumu kamuoyuna duyuruyor. Şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında son durum netleşirken, özellikle son günlerde etkili olan yağışların doluluk oranlarına olumlu yansıdığı görülüyor. Peki, 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul’daki barajların doluluk oranı yüzde kaç seviyesinde? İşte güncel veriler haberimizde…

        İSKİ 18 MAYIS BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 18 Mayıs 2026 Pazartesi İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 71,53 seviyesinde yer aldı.

        İSTANBUL BARAJLARINDA GÜNCEL DURUM

        Ömerli Barajı: yüzde 95,29

        Darlık Barajı: yüzde 92,03

        Elmalı Barajı: yüzde 96,46

        Terkos Barajı: yüzde 59,43

        Alibey Barajı: yüzde 65,89

        Büyükçekmece Barajı: yüzde 55,20

        Sazlıdere Barajı: yüzde 44,47

        Istrancalar Barajı: yüzde 33,32

        Kazandere Barajı: yüzde 56,95

        Pabuçdere Barajı: yüzde 56,65

        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
