        İSKİ 2 Mart İstanbul baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ 2 Mart İstanbul baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ 2 Mart İstanbul baraj doluluk duyuruldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan güncel veriler, megakente su sağlayan barajlardaki doluluk oranının son yağışlarla birlikte az miktarda olsa yükselişe geçtiğini gösteriyor. Peki 2 Mart 2026 İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 11:51
        İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ tarafından açıklandı. Kasım ve Aralık aylarında yüzde 20 seviyelerinin altına gerileyen su miktarı, yağışlı periyodun etkisiyle biraz toparlanma sürecine girmiş oldu. Peki 2 Mart İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

        2 MART GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İstanbul'da yağışların etkisiyle baraj doluluk oranı yükseldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre kente su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 45,11 oldu.

        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        Ömerli Barajı: %62,39

        Darlık Barajı: %61,98

        Elmalı Barajı: %91,29

        Terkos Barajı: %28,99

        Alibey Barajı: %37,03

        Büyükçekmece Barajı: %34,88

        Sazlıdere Barajı: %29

        Istrancalar Barajı: %43,37

        Kazandere Barajı: %58,09

        Pabuçdere Barajı: %31,88

