İSKİ 21 Mayıs 2026 baraj doluluk oranı belli oldu: İstanbul barajlarının su seviyesi yükseliyor!
İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan güncel verilere göre, son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte barajlardaki su seviyelerinde artış yaşandı. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan 10 barajdaki doluluk oranlarının yükseliş göstermesi dikkat çekti. Peki, 21 Mayıs 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte güncel veriler...
İstanbul’da son günlerde etkisini artıran yağışların ardından barajlardaki doluluk oranları yeniden gündeme geldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından günlük olarak paylaşılan verilerle birlikte, kentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki güncel seviyeler yakından takip ediliyor. Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında son durum netleşirken, vatandaşlar “21 Mayıs 2026 itibarıyla İstanbul baraj doluluk oranı kaç yüzde oldu?” sorusuna yanıt arıyor. İşte İSKİ’nin açıkladığı güncel baraj doluluk oranları ve detaylar…
İSKİ 21 MAYIS 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 21 Mayıs 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 71,60 seviyesinde yer aldı.
İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM
Ömerli Barajı: yüzde 95,81
Darlık Barajı: yüzde 92,14
Elmalı Barajı: yüzde 97,40
Terkos Barajı: yüzde 59,61
Alibey Barajı: yüzde 66,07
Büyükçekmece Barajı: yüzde 54,84
Sazlıdere Barajı: yüzde 44,25
Istrancalar Barajı: yüzde 33,29
Kazandere Barajı: yüzde 55,97
Pabuçdere Barajı: yüzde 55,61