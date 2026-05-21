        Haberler Bilgi Gündem İSKİ 21 Mayıs 2026 baraj doluluk oranı belli oldu! İSKİ verileri ile İstanbul barajlarının su seviyesi yüzde kaç oldu, doluluk oranları yükseldi mi?

        İSKİ 21 Mayıs 2026 baraj doluluk oranı belli oldu: İstanbul barajlarının su seviyesi yükseliyor!

        İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan güncel verilere göre, son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte barajlardaki su seviyelerinde artış yaşandı. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan 10 barajdaki doluluk oranlarının yükseliş göstermesi dikkat çekti. Peki, 21 Mayıs 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte güncel veriler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 10:03 Güncelleme:
        İstanbul’da son günlerde etkisini artıran yağışların ardından barajlardaki doluluk oranları yeniden gündeme geldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından günlük olarak paylaşılan verilerle birlikte, kentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki güncel seviyeler yakından takip ediliyor. Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında son durum netleşirken, vatandaşlar “21 Mayıs 2026 itibarıyla İstanbul baraj doluluk oranı kaç yüzde oldu?” sorusuna yanıt arıyor. İşte İSKİ’nin açıkladığı güncel baraj doluluk oranları ve detaylar…

        İSKİ 21 MAYIS 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 21 Mayıs 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 71,60 seviyesinde yer aldı.

        İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

        Ömerli Barajı: yüzde 95,81

        Darlık Barajı: yüzde 92,14

        Elmalı Barajı: yüzde 97,40

        Terkos Barajı: yüzde 59,61

        Alibey Barajı: yüzde 66,07

        Büyükçekmece Barajı: yüzde 54,84

        Sazlıdere Barajı: yüzde 44,25

        Istrancalar Barajı: yüzde 33,29

        Kazandere Barajı: yüzde 55,97

        Pabuçdere Barajı: yüzde 55,61

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        AFAD: 464 ev ile 42 iş yeri boşaltıldı! Baraj taşkını alarmı!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        İddia: Trump'ın ekibinden Trump'a "İran'la anlaş" baskısı
        Axios: Trump ile Netanyahu gergin ve zor bir görüşme yaptı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        1979'dan bu yana ilk kez!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Aziz Yıldırım'dan teknik direktör açıklaması!
        Haluk Levent, yoğun bakıma alındı
        'Palyaço'lu gönderme
        Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa!
        Sağanak yağmur uyarısı! Sel ve su baskını tehlikesi
        Jeff Bezos: Milyarderler şeytanlaştırılıyor
        "Sizi bekliyoruz"
        Savaşın faturası işçiye
