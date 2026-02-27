İSKİ 27 Şubat baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ tarafından güncel duyuruluyor. İstanbul'da son yağışlarla birlikte su seviyelerinde artış görülürken, Elmalı Barajı yüzde 91'i aşarak en yüksek doluluğa ulaştı. En düşük baraj doluluk seviyesi Sazlıdere 27 seviyesinde ölçüldü. Peki, 27 Şubat 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ, güncel baraj doluluk oranını duyurdu. Ömerli, Terkos, Darlık, Elmalı ve diğer barajlardaki doluluk seviyesi açıklanmış oldu. Peki, 27 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
27 ŞUBAT GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'da yağışların etkisiyle baraj doluluk oranı yükseldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre kente su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 44,4 çıkarak yüzde 40 seviyesinin üzerine çıktı.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı: %61,23
Darlık Barajı: %61,16
Elmalı Barajı: %90,79
Terkos Barajı: %28,57
Alibey Barajı: %36,6
Büyükçekmece Barajı: %34,04
Sazlıdere Barajı: %28,21
Istrancalar Barajı: %48,96
Kazandere Barajı: %58,09
Pabuçdere Barajı: %31,67
