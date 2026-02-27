Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ 27 Şubat baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ 27 Şubat baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ tarafından güncel duyuruluyor. İstanbul'da son yağışlarla birlikte su seviyelerinde artış görülürken, Elmalı Barajı yüzde 91'i aşarak en yüksek doluluğa ulaştı. En düşük baraj doluluk seviyesi Sazlıdere 27 seviyesinde ölçüldü. Peki, 27 Şubat 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2026 - 10:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İSKİ, güncel baraj doluluk oranını duyurdu. Ömerli, Terkos, Darlık, Elmalı ve diğer barajlardaki doluluk seviyesi açıklanmış oldu. Peki, 27 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        2

        27 ŞUBAT GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İstanbul'da yağışların etkisiyle baraj doluluk oranı yükseldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre kente su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 44,4 çıkarak yüzde 40 seviyesinin üzerine çıktı.

        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        Ömerli Barajı: %61,23

        Darlık Barajı: %61,16

        Elmalı Barajı: %90,79

        Terkos Barajı: %28,57

        Alibey Barajı: %36,6

        Büyükçekmece Barajı: %34,04

        Sazlıdere Barajı: %28,21

        3

        Istrancalar Barajı: %48,96

        Kazandere Barajı: %58,09

        Pabuçdere Barajı: %31,67

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        HST Holding'e kayyum atandı
        HST Holding'e kayyum atandı
        İkinci 27 Şubat mesajı okunacak
        İkinci 27 Şubat mesajı okunacak
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        150 metrekare diye aldığınız ev 90 metrekare çıkmasın
        150 metrekare diye aldığınız ev 90 metrekare çıkmasın
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Anne ve babasını rehin aldı! Biber gazıyla yakalandı
        Anne ve babasını rehin aldı! Biber gazıyla yakalandı
        ABD-İran görüşmelerinde ilerleme kaydedildi
        ABD-İran görüşmelerinde ilerleme kaydedildi
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        "Lütfen itibar etmeyin"
        "Lütfen itibar etmeyin"
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Ameliyat oldu
        Ameliyat oldu
        Yeme alışkanlığında yapılan o değişiklik insan ömrünü 3 yıl uzatıyor
        Yeme alışkanlığında yapılan o değişiklik insan ömrünü 3 yıl uzatıyor
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Maçın gizli kahramanı 'o ses!'
        Maçın gizli kahramanı 'o ses!'
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Güvenli iş yerine prim indirimi