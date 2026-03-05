Canlı
        İSKİ 5 Mart baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ 5 Mart baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ tarafından güncel baraj doluluk oranı duyuruluyor. Geçtiğimiz kasım ve aralık ayında ciddi düşüşe geçen barajlar son yağışlarla birlikte toparlandı. İşte, 5 mart İstanbul barajlarında son durum

        Giriş: 05.03.2026 - 09:42 Güncelleme:
        İstanbul baraj doluluk oranı açıklandı. Güncel verilere göre megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 45 seviyesinin üzerinde ölçüldü. Peki İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        5 MART GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Mart 2026 tarihli baraj doluluk oranlarını açıkladı. İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 45,5 olarak ölçüldü.

        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        Ömerli Barajı: %63,42

        Darlık Barajı: %62,46

        Elmalı Barajı: %89,54

        Terkos Barajı: %29,13

        Alibey Barajı: %37,03

        Büyükçekmece Barajı: %35,05

        Sazlıdere Barajı: %29,33

        Istrancalar Barajı: %43,17

        Kazandere Barajı: %57,71

        Pabuçdere Barajı: %31,34

