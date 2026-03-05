İSKİ 5 Mart baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ tarafından güncel baraj doluluk oranı duyuruluyor. Geçtiğimiz kasım ve aralık ayında ciddi düşüşe geçen barajlar son yağışlarla birlikte toparlandı. İşte, 5 mart İstanbul barajlarında son durum
İstanbul baraj doluluk oranı açıklandı. Güncel verilere göre megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 45 seviyesinin üzerinde ölçüldü. Peki İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
5 MART GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Mart 2026 tarihli baraj doluluk oranlarını açıkladı. İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 45,5 olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı: %63,42
Darlık Barajı: %62,46
Elmalı Barajı: %89,54
Terkos Barajı: %29,13
Alibey Barajı: %37,03
Büyükçekmece Barajı: %35,05
Sazlıdere Barajı: %29,33
Istrancalar Barajı: %43,17
Kazandere Barajı: %57,71
Pabuçdere Barajı: %31,34
