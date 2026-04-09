İSKİ 9 Nisan baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarının güncel verileri belli oldu mu?
İstanbul barajlarının güncel durumu, İstanbullu vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), her gün açıkladığı verilerle kentin su kaynaklarının son durumunu kamuoyuyla paylaşıyor. Kente içme suyu sağlayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının doluluk seviyeleri, yayımlanan son rakamlarla birlikte netlik kazandı. Peki, 9 Nisan 2026 İstanbul barajlarının genel doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...
İSKİ 9 NİSAN 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan veriler doğrultusunda, 9 Nisan 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 69,67 seviyesinde yer aldı.
İSTANBUL BARAJLARININ SON DURUMU
Ömerli Barajı: yüzde 92,12
Darlık Barajı: yüzde 85,69
Elmalı Barajı: yüzde 92,54
Terkos Barajı: yüzde 55,60
Alibey Barajı: yüzde 67,19
Büyükçekmece Barajı: yüzde 55,93
Sazlıdere Barajı: yüzde 44,95
Istrancalar Barajı: yüzde 84,79
Kazandere Barajı: yüzde 63,36
Pabuçdere Barajı: yüzde 55,68