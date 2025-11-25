İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'ya karakola imza verme ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Şafak Başa’nın avukatı Kerem Donat‘ın ev hapsinin kaldırılması talebini inceledi ve Sulh Ceza Hakimliği’ne bu yönde talepte bulundu.

Dosyayı inceleyen İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve suç vasfının şüpheli lehine değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak 29 Nisan 2025 tarihli “ev hapsi” şeklindeki adli kontrol kararının kaldırılmasına hükmetti.

HAFTADA İKİ GÜN İMZA KARAKOLA İMZA VERECEK

Bunun yanı sıra hakimlik, Şafak Başa hakkında karakola giderek imza verme ve yurtdışına çıkış yasagi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Buna göre Başa, haftanın pazartesi ve çarşamba günleri ikamet adresine en yakın karakola giderek imza atacak.

FOTO: AA