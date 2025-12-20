Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem İSKİ ile İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 20 Aralık Cumartesi İstanbul su kesintisi

        Sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Cumartesi İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı

        "Sular ne zaman gelecek?" sorusu gündeme geldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından güncel olarak açıklanan güncel su kesintisi duyuruları ile planlı kesinti sorgulama ekranı gündeme geldi. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında birkaç ilçede su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 20 Aralık Cumartesi İSKİ planlı su kesintileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2025 - 00:17 Güncelleme: 20.12.2025 - 00:17
        Sular ne zaman gelecek?
        İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahallelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 20 Aralık Cumartesi günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama ekranı sunuyor. İşte İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurular ile sorgulama sayfası...

        İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

        İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

