İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan ölçümlere göre, bugün itibarıyla barajların ortalama doluluk oranı yüzde 61.42 olarak kaydedildi.

İstanbul'daki barajların kendi kapasitelerine göre doluluk verileri de değerlendirildi. Buna göre İstanbul'un doluluk oranı en yüksek barajı yüzde 74.25 ile Terkos Barajı olurken, doluluk oranı en düşük baraj ise yüzde 30.51 ile Alibey Barajı oldu. Diğer barajlardaki doluluk oranları ise şu şekilde:

- Ömerli: %68.07

- Darlık: %62.71

- Elmalı: %63.85

- Büyükçekmece: %58.04

- Sazlıdere: %54.53