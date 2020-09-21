Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 21 Eylül Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy, Beylikdüzü, Pendik ve Silivri ilçelerinde 21 Eylül günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 21 EYLÜL 2020

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Balaban Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.09.2020 09:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.9.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Dereağzı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.09.2020 10:25 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.9.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Kavakpınar Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası Başlama Tarihi : 21.09.2020 10:11 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.9.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.