İŞKUR TYP başvuru tarihi 2024: MEB okullarına temizlik personeli ve güvenlik görevlisi TYP başvurusu başladı mı, başvuru nasıl yapılır?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), istihdamı artırmak amacıyla Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullara temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı yapacak. Başvuru yapmak isteyen adayların belirli şartlara sahip olması gerekecek. İŞKUR TYP başvuru tarihleri bu noktada araştırılıyor. Söz konusu duruma ilişkin en çok; İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlayacak ve başvuru şartları neler sorularının cevaplarını haberimizde yer verdik.
2024 İŞKUR TYP başvuruları ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında yapılacak başvurular ile ilgili olarak vatandaşlar, gerek Temizlik görevlisi gerek güvenlik gibi birçok pozisyonda okullarda görev alacak. Peki İŞKUR TYP başvurusu başladı mı? İşte, İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlayacak ve başvuru şartları neler gibi sorulara ilişkin bilgiler...
İŞKUR TYP OKULLARA TEMİZLİK VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında her yıl bünyesindeki okullara işçi alımı gerçekleştiriyor. Programa başvurular, 'esube.iskur.gov.tr' sitesinden veya İşkur şubesinden gerçekleştiriliyor.
TYP çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda görevlendirilmesi beklenen güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımları için ilan henüz yayınlanmadı.
İlgili ilanlar ve alım sürecine dair gelişmeler netleştikçe, haberimizde bu konuya yer vereceğiz. Başvuru şartları, tarihleri ve detayları öğrenmek isteyen adaylar, güncel bilgileri takip ederek fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilirler.
2024-2025 İŞKUR TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2024-2025 TYP başvuru tarihleri hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Başvuru sürecinin yeni dönem öncesinde tamamlanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
İŞKUR BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,
Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)
TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?
İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.