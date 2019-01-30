Transferde hareketli saatler geçiren Fenerbahçe'de süpriz bir gelişme yaşandı. Yarın sona erecek olan transfer dönemi öncesi Kanarya'nın tecrübeli sağ beki Mauricio Isla'ya İtalya'dan talipler çıktı. Transfermarktweb isimli sitenin haberine göre Şilili futbolcu için Parma, Bologna, Chievo ve Verona'nın nabız yokladığı öne sürüldü. Tolgay Arslan'a karşılık Şener Özbayraklı'yı Beşiktaş'a vermeyi kabul eden Sarı-Lacivertliler'in eldeki tek sağ bek olarak kalan Isla'nın ayrılmasına izin vermesinin zor göründüğü kaydedilirken ilerleyen saatlerde bu konuda yeni gelişmeler yaşanabilir.