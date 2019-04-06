Fenerbahçe'nin sezon başında büyük ümitlerle renklerine bağladığı ancak gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Islam Slimani hakkında Portekiz basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. Bonservisini elinde bulunduran Leicester City'nin de takımda düşünmediği Cezayirli golcünün eski takımı Sporting Lizbon'a geri döneceği öne sürüldü.

O Jogo gazetesinin ilk sayfasından okuyucularına duyurduğu haberde 30 yaşındaki santrforun Sporting'e gitmek için Leicester'dan ricacı olduğu, Portekiz kulübünün de oyuncuyu kadrosuna katabilmek için 25 Mayıs'ta Porto'yla oynayacakları Portekiz Kupası finalinden sonra görüşmelere başlayacağı ifade edildi.

Öte yandan yıldız ismin transferinin önündeki en büyük engelse finansal konular olarak görülüyor. Leicester'ın 2016 yazında Sporting'den 30,5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı golcü oyuncunun kulübe olan maliyetini düşürmek için büyük çaba sarf ettiği öğrenilirken Portekiz ekibininse talep edilen bonservis bedelinin ancak yarısını karşılayabileceği ancak transfer için her şeyi deneyeceği belirtildi.