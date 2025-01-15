İşletmelerde anneler için süt sağma odası

Philips Türkiye, Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ile iş dünyasında anne dostu uygulamaların önemini vurgulamak ve bu alandaki farkındalığı artırmak için iş birliği yaptığını duyurdu. Bu kapsamda, 9 yıl önce hayata geçirilen “Philips Avent Süt Saatim” projesi, TÜRKONFED üyesi şirketlerde de yaygınlaştırılacağı belirtildi.

250'NİN ÜZERİNDE İŞ YERİ

Proje kapsamında bugüne kadar 250’den fazla iş yerinde 40 binin üzerinde kadına destek verildi. Projeyle, bebeğini emziren annelerin iş yaşamında karşılaştıkları zorluklara dikkat çekilmesi, iş hayatındaki rollerinin güçlendirilmesi ve bebeklerin sağlıklı gelişiminin desteklenmesi amaçlanıyor.

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Philips Kişisel Sağlık İş Birimi ve TÜRKONFED’in üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, işletmelerdeki süt sağma odalarına yönelik farkındalığı değerlendiren anketin sonuçları açıklandı. Ankete 27 farklı sektörden TÜRKONFED üyesi 403 şirket katıldı.

Anket sonuçlarına göre, kadın çalışanlara yönelik insan kaynakları politikalarına sahip şirketlerin oranı yüzde 47. Şirketlerin yüzde 32’sinde yeni anne çalışan bulunmazken, en fazla üç yeni anne çalışanı olan şirketlerin oranı ise yüzde 25. İş yerlerinde süt sağma odası bulunduran şirketlerin oranı yüzde 25 iken, bu oran gıda ve enerji sektörlerinde diğer sektörlere göre daha yüksek seviyede.

ŞİRKETLERİN YARISI BİLGİ SAHİBİ DEĞİL

Ankete göre, çalışanlarına süt sağma odası desteği sunmayı planlayan şirketlerin oranı yüzde 45. Şirketlerin neredeyse yarısı, yeni doğum yapan annelerin süt sağma ihtiyaçlarına dair yeterli bilgiye sahip değil. Süt sağma odalarının çalışan annelerin iş verimliliğini artırdığını düşünen şirketlerin oranı ise yüzde 70.

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Süt sağma odalarının kullanımında en sık karşılaşılan zorluklar; yetersiz alan düzenlemesi, eksik ekipman, mahremiyet sorunu, zamanlama konusundaki sıkıntılar, çalışan farkındalığının düşük olması ve hijyen sorunları. Şirketlerde süt sağma odası bulunmamasının başlıca nedenleri ise talep azlığı, bütçe yetersizliği ve uygun alan bulunmaması.

Paylaşılan bu veriler, Türkiye’deki iş yerlerinde çalışan annelerin ihtiyaçlarına yönelik daha kapsayıcı ve destekleyici politikalar geliştirilmesinin gerektiğini ortaya koyuyor. Philips Türkiye ve TÜRKONFED, bu konuda farkındalığı artırmayı ve işletmelere rehberlik edecek çözümler sunmayı hedefliyor.