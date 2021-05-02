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İsmail Balaban'ın nişanlısı kimdir? Gamze Atakan kimdir, ne iş yapıyor?

İsmail Balaban nişanlısı hakkında annesinin "O senin bıraktığın gittiğin kız değilmiş oğlum. Beni burada öldürdüler oğlum, ben ölümlerden döndüm. Hiçbir şekilde onun adını anma orada, hiçbir şeyini ona hediye etme" sözleri karşısında şoke olmuş ve duygusal anlar yaşamıştı. Konseyde Acun Ilıcalı nişanlısı ile görüşme fırsatı verebileceklerini söylerken İsmail Balaban fırsat verilirse nişanlısı yerine annesi ile görüşmek istediğini söylemişti. Bu yaşananlardan sonra Gamze Atakan'dan İsmail Balaban ile görüşme talebi geldi. İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan kimdir? Gamze Atakan ne iş yapıyor?

İsmail Balaban'ın nişanlısı kimdir? Gamze Atakan kimdir, ne iş yapıyor?

Survivor 2021'de Ünlüler takımında yarışan güreşçi İsmail Balaban geçtiğimiz günlerde nişanlısı Gamze Atakan ile ilgili olumsuz bir haber almıştı. İletişim ödülü sayesinde annesi ile iletişim kuran İsmail Balaban, annesinin söyledikleri karşısına şoke oldu. İşte İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan hakkında merak edilenler...

İSMAİL BALABAN'IN NİŞANLISI GAMZE ATAKAN KİMDİR?

Gamze Atakan, Antalya Finike'de yaşamını sürdürüyor. Gamze Atakan Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümü mezunu. Atakan iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Survivor yarışmasına nişanlısını uğurlarken Gamze Atakan, "Yolun bahtın açık olsun. Allah utandırmasın. Şampiyon olacaksın. Biliyorum. Seni çok seviyorum." paylaşımını yapmıştı.

Gamze Atakan'ın nişan töreninden sonra yaptığı paylaşımlarda "Bir yıl önce bugün söz verdik." demişti. Yaşananların ardından Atakan, İsmail Balaban ile birlikte olduğu fotoğrafları sosyal medya hesabından sildi.

Gamze Atakan- İsmail Balaban çifti 2020 yılında nişanlanmıştı. Gamze Atakan ve İsmail Balaban çiftinin nişan yüzüklerini Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi takmıştı.

İSMAİL BALABAN KİMDİR?

İsmail Balaban 3 Eylül 1987 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. 33 yaşındaki Türk pehlivan İsmail Balaban 1,8 m boyundadır.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde Beden Eğitimi Bölümü’nü bitiren İsmail Balaban, kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir.

İsmail Balaban, 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı. 2013 yılında Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinin 1.si ilan edildi.

İSMAİL BALABAN'IN İKİZİ TURAN BALABAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanlar üzerine İsmail Balaban'ın ikizi Turan Balaban konuyla ilgili Instagram hesabından açıklama yaptı. Balaban, "Öncelikle herkese merhabalar. Dün yaşanan malum olaylarla ilgili açıklama yapma gereği duydum. Bu konular her ailede olabilecek problemlerdir. Annemin İsmail ile olan konuşması kimsenin duymadığını farz ederek yaptığı saf duygular ile yapılmış bir konuşmadır. (Yanında olamadığım için maalesef duruma engel olamadım) Burada her iki taraf için de olumsuz bir durum söz konusu maalesef. Konuların buralara gelmesini hiçbir şekilde istemezdik. Buradan bir şeyler çıkarmaya çalışanları, olayları farklı yönlere çekmeye çalışanları duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu konu hakkında daha fazla konuşulmamasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

ÖYKÜ ÇELİK'TEN YORUM GELDİ

Öykü Çelik, "Belki bir arada olsalar çözebilecekleri bir şey. Şöyle bir durum var; anne de çok hassas, dolayısıyla belki İsmail'le Gamze'nin çözebileceği bir şey ama şu an için çözemeyebilirler. Kafası onunla kalacak, daha bir buçuk ay var. Ben İsmail'in finale gideceğine inanıyorum, bu süreçte nasıl olacak bilmiyorum. Kızla daha önce normal konuştular da hayırlısı neyse o olur. Nasiplerinde varsa barışırlar. Anladığım kadarıyla annelerin gönlü kırık, geçmiş olsun" diye devam etti.

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