Gülle, ham kürk ve deriler ile ihraç edilen araçlardaki ilk dolum akaryakıtında ÖTV’nin sıfırlanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın bu adımla 15 milyar dolarlık deri ihracatının ve 32 milyar dolarlık otomotiv ihracatının küresel rekabetçiliği için önemli bir adıma imza attıklarını belirten Gülle, "TİM, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) ve Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) bünyesindeki tüm ihracatçılar olarak müteşekkiriz. Deri ve otomotiv ihracatımız için kritik önemde bir adım atılırken, 43. fasıldaki ham deri dışındaki ürünlerde verginin yüzde 20’den 25’e çıkarılmasını da ithalatı azaltıcı etkisi nedeniyle, desteklediğimizi bilhassa belirtiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gülle, Türkiye’nin üretim ve ihracatı adına, ham kürk ve deriler ile ihraç edilen araçlardaki ilk dolum akaryakıtında ÖTV’nin sıfırlanmasının, ilgili sektörlere büyük katkı sağlayacağını ve ihracatçıların ihracatı katlamaları adına büyük destek vereceğini belirtti.

"DELEGELER ÇALIŞTAYINDA GÜNDEME GELMİŞTİ"

Konunun 7 Şubat 2019’da gerçekleşen 2. TİM Delegeler Çalıştayı’nda ele alındığına işaret eden Gülle, "Bu tablonun, Sayın Hazine ve Maliye Bakanımızla gerçekleştirdiğimiz, Ticaret Bakanlığımız ve TİM’in ev sahipliğindeki son çalıştayda ihracatçılarımız tarafından dile getirildikten kısa bir süre sonra hayat bulmuş olması bizleri sevindirmiştir." ifadesini kullandı.

Gülle, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanlarımızın, Delegeler Çalıştayı’nda, ihracatçı birliklerimizin takdim ettiği sektör beklentilerine 3 hafta gibi kısa bir sürede destek vermiş olmaları, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ekonomimize sağlayacağı dinamizmin de anlamlı bir örneğini teşkil etmektedir. 15 yıldır beklenen bir konu neticelenmiştir. Sayın Bakanımız tam 6 saat boyunca hiç ara vermeden, ihracatçılarımızın talep ve isteklerini dinleyip not alarak, tüm bunları çözüme kavuşturacağı sözünü vermişti. Sayın Bakanımızın talebimize verdiği cevap bizleri sevindirmiştir. Sayın Bakanımız 15 yıldır bekleyen bir sorunu 3 haftada çözdü, minnettarız. İnanıyorum ki, ilgili ihracatçı sektörlerimize de büyük katkısı olacak, ihracatçılarımıza destek verecektir. Taleplerimizin dikkate alınması ve hayat bulması, ihracatçılarımızın yeni rekorlara imza atmaları adına, şevkimizi ve gücümüzü artıyor."



