İsmail Hacıoğlu, tepkisine tepki gösterenlere tepki gösterdi
İsmail Hacıoğlu, sık sık Gazze paylaşımında bulunması nedeniyle kendisini eleştiren takipçilerine tepki gösterdi
İsmail Hacıoğlu'nun sık sık sosyal medya hasabından Gazze saldırıları nedeniyle İsrail'e tepki içerikli paylaşımlarda bulunması bazı takipçilerini rahatsız etti.
İsmail Hacıoğlu, paylaşımlarından rahatsız olan bazı takipçilerine şöyle tepki gösterdi: "Bıktık, neden sürekli Filistin mesajı paylaşıyorsun?" diyen dostlarım! Ben, kafamı yastığa rahat koyamıyorum. Kusura bakmayın, takipten çıkabilirsiniz.