İsmail Kartal'dan Cengiz ve Livakovic açıklaması!

"İlk maçı güzel bir oyun ve skorla kapattık. Futbolda dün yoktur, ciddiyeti elden bırakmamak gerekiyor. YÖnemli bir kadroya sahibiz. 3 kulvarda da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. İlk hedefimiz şampiyonluk. Türkiye'deki hedefimiz ligi kazanmak, kupayı kazanmak. Avrupa'da da bunu başarabiliriz diye düşünüyoruz. İlk 11'de ise ilk maçtan Djiku'nun ufak bir sakatlığı var, onu kadroya almadık. Bununla beraber bazı oyuncuları rotasyonla dinlendirerek, başka oyunculara şans vereceğim."

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"TÜRKİYE BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ"

"Önemli bir kadroya sahibiz. Kadro kalitesini genişleterek 3 kupada yarışabileceğimizi söyledim. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Türkiye'de birinci önceliğimiz şampiyon olmak. Allah'ın izniyle bu sene başaracağız. Avrupa'da da hayal olacak belki ama biz bu hayallerimizi içinde yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Oyuncularımızla sürekli bunu konuşuyoruz. Güzel bir enerjimiz var. Bunu da başarabiliriz diye düşünüyorum. Neden olması, bunun için de çok çalışıyoruz."