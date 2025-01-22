İsmail Kartal el sıkıştı: İşte alacağı maaş
Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal, İran ekibi Persepolis ile anlaşma sağladı. Tecrübeli teknik adamın 1.5 yıllık imza atacağı ve 2.2 milyon dolar kazanacağı öne sürüldü.
İran Ligi takımlarından Persepolis'in başkanı Reza Darvish, İsmail Kartal ile sözleşme imzalamak için Türkiye'ye geldi.
Tasnim Haber Ajansı, İstanbul'da olan Reza Darvish'in, 63 yaşındaki teknik direktörle yaptığı görüşmelerde byük oranda anlaşma sağladığını duyurdu.
İran haber ajansının haberinde, İsmail Kartal'ın üç yardımcısıyla birlikte yeni kulübünde göreve başlayacağı belirtildi.
Persepolis'in İsmail Kartal'a 1,5 yıl için 2.2 milyon dolar maaş vereceği kaydedildi.
PERSEPOLİS'İN LİGDEKİ DURUMU
İran Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Persepolis sezonun ilk yarısını lider Traktör'ün 3 puan gerisinde 29 puanla üçüncü sırada tamamladı.
FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇTİ
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 99 puan toplayan İsmail Kartal, 2.61 puan ortalamasıyla Fenerbahçe tarihinin en başarılı performansını elde etmişti.