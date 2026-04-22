        Haberler Spor Futbol Süper Lig Türkiye Kupası Fenerbahçe İsmail Yüksek: Camiadan ve taraftarımızdan özür dileriz

        İsmail Yüksek: Camiadan ve taraftarımızdan özür dileriz

        Fenerbahçe'nin orta sahası İsmail Yüksek, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kötü gidişattan dolayı taraftardan özür dileyen Yüksek, "Son dakikada penaltı, yediğimiz gol, sonra çizgiden çıkan top. Belki de atacağımız bir golle çıkabilirdik. Oraya bırakmamız daha büyük hata. Tek kelimeyle rezillik. Futbolcular olarak camiadan, taraftardan özür diliyoruz." şeklinde konuştu.

        Giriş: 22 Nisan 2026 - 00:00 Güncelleme:
        "Camiadan ve taraftarımızdan özür dileriz"

        Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe'nin orta sahası İsmail Yüksek, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        "CAMİADAN VE TARAFTARIMIZDAN ÖZÜR DİLERİZ"

        Mücadeleyi değerlendiren İsmail, "Dramatik bir son, gerçekten böyle. Son dakikada penaltı, yediğimiz gol, sonra çizgiden çıkan top. Belki de atacağımız bir golle çıkabilirdik. Oraya bırakmamız daha büyük hata. Son 2 haftadır istediğimiz performansı veremiyorum. Tek kelimeyle rezillik. Futbolcular olarak camiadan, taraftardan özür diliyoruz." dedi.

        "UTANÇ VERİCİ"

        Açıklamalarına devam eden milli futbolcu, "Son 2 haftada yaşananlar utanç verici. Yakışmıyor bu camiaya. Önemli hedeflerden birini bugün kaybettik. Önemli bir derbi var. Büyük takım, büyük futbolcuların bugünü unutup derbiye bakması, tam konsantre gitmesi lazım. Takım içinde konuşup daha ciddi hazırlanmamız gerekiyor. Kazanmamız gereken zor bir deplasman. Yapabileceğimiz şey bu artık." ifadelerini kullandı.

