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        Haberler Spor Futbol Milli Takım İsmail Yüksek: Mücadele anlamında bize yakışmayan bir oyun oldu

        İsmail Yüksek: Mücadele anlamında bize yakışmayan bir oyun oldu

        A Milli Takımımızın orta sahası İsmail Yüksek, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi Venezuela'yla oynadıkları hazırlık maçının ardından konuştu. Galibiyete rağmen öz eleştirilerde bulunan Yüksek, "Bazı gerçekleri konuşmamız lazım. Mücadele anlamında bize yakışmayan oyun oldu. Çok daha iyi oynayabilirdik. Çok pozisyon verdik, Veneuzela'dan çok daha iyi takımlarla oynayacağız." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 11:13 Güncelleme:
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        "Bize yakışmayan bir oyun oldu"

        2026 FIFA Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında Venezuela'yı 2-1 yenen milli takımımızın orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, açıklamalarda bulundu.

        "DÜNYA KUPASI İÇİN HEYECANLIYIZ"

        Karşılaşma ve Dünya Kupası hakkında görüşlerini dile getiren İsmail Yüksek "İyi bir heyecanımız var. 24 yıl sonra bize denk gelmesi büyük bir gurur. İki hazırlık maçını kazandık, moralli başlayacağız." dedi.

        "MÜCADELE ANLAMINDA BİZE YAKIŞMAYAN BİR OYUN OLDU"

        Veneuzela maçında iyi bir oyun olmadığını söyleyen İsmail Yüksek "Bazı gerçekleri konuşmamız lazım. Mücadele anlamında bize yakışmayan oyun oldu. Çok daha iyi oynayabilirdik. Çok pozisyon verdik, Veneuzela'dan çok daha iyi takımlarla oynayacağız.

        Az önce içeride öz eleştirimizi yaptık ve çok daha sağlam oynamamız gerektiğini konuştuk. Konsantrasyonumuz daha yüksek olmalı Gereken çalışmaları yaparak Dünya Kupası'na hazır olacağız." ifadelerini kullandı.

        "MONTELLA DOĞRU SÖYLEMİŞ"

        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın "Futbolcular çok keyif alıyor, ben de milli araları sabırsızlıkla bekliyorum. Bir an önce gelmelerini bekliyorum. Bu birliği korumamız gerekiyor. Yeni futbolcular da katmamız gerekiyor." sözlerinin hatırlatılması üzerine İsmail Yüksek, "Hocamız doğru söylemiş. Çok iyi bir ortam, çok iyi arkadaşlık var. Dünya Kupası'nda da bu devam edecek" dedi.

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