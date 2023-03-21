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İsmet Taşdemir: Gerçek oyunumuz yetmedi

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Bodrumspor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takım teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu

İsmet Taşdemir: Gerçek oyunumuz yetmedi
İHA

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Bodrumspor'u 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Bizim için tabii üzüntülü bir maç oldu. Mağlubiyetle bitti ama özellikle 11'i 11 kötü oynadığımız ama 10 kişi kaldıktan sonra çok daha iyi oynadığımız bir karşılaşma oldu. Maalesef sonunu iyi getiremedik. Özellikle on kişi kaldıktan sonra oyuncularım çok iyi mücadele ettiler. Gerçek oyunumuzu sahaya sürdük diyebilirim ama maalesef yetmedi. Yarım pozisyon vermeden gol yedik. Mağlup ayrıldık doğrularımız var, doğrularımızı yanımıza alıp yolumuza devam edeceğiz” dedi.

''BURADA BİRİNCİ DERECEDE KABAHATLİ BENİM''

Karşılaşmayı değerlendiren Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, “Oyuna çok iyi başladık. Zor bir maç olacağını daha önce de konuşmuştuk. 6 puanlık bir maçtı mutlaka galip gelmemiz gerekiyordu ki zirvedeki mücadelemiz devam etsin. Tabii bundan sonraki süreçte bütün maçlar çok zor olacak. Kolay hiçbir maç yok. İlk devrede gerçekten oyunu domine eden, golü bulan, çok iyi mücadele eden, iyi pas yapan bir takımımız vardı. Hareketsiz gördüğümüz iki tane oyuncumuzu oyundan aldık. Ama burada gördük ki doğru şeyler yapmamışız. Burada birinci derecede kabahatli benim. İkinci devredeki oyun hiç arzu ettiğim gibi çıkmadı. Rakibimizin frikikten golü bulmasıyla panik yaptık. Aslında bizim seviyemizdeki takımların daha böyle olgun oynaması gerekiyor. Tabii burada rakibin kapanması da coşkulu oynaması, ikinci devredeki oyunu da ilk devredeki oyunu gibi değildi. Bu da bizi etkiledi. Neticesinde geçen hafta çok iyi bir mücadele ederek maç kaybettik. Ama bu hafta da ilk yarıdaki oyun tamam ama ikinci yarıdaki oyunu ben de kabul etmiyorum. İnşallah oyumuzu da daha çok geliştirerek önümüze bakmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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