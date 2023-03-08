Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi şubatta 51,7ye yükseldi
ABONE OL

İSO Türkiye ihracat iklimi endeksi şubatta 51,7ye yükseldi

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye imalat sektörü ihracat iklimi endeksi, şubatta 51,7'ye yükseldi

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi şubatta 51,7ye yükseldi
AA

İSO Türkiye imalat sektörü ihracat iklimi endeksinin Şubat 2023 sonuçları paylaşıldı. Buna göre, endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Ocakta 49,5 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye imalat sektörü ihracat iklimi endeksi, şubatta 51,7'ye yükselerek eşik değer 50'nin üzerine çıktı ve ihracat talep koşullarında Haziran 2022'den bu yana aylık bazda ilk iyileşmeye işaret etti. Geçen yılın son aylarında ABD ve birçok Avrupa ekonomisinde yaşanan üretim daralmaları ön plana çıkmıştı ancak son veriler, bu önemli ihracat pazarlarının gidişatında olumlu yönde bir dönüşe işaret etti.

ABD'de ekonomik aktivite 7 aylık düşüş sürecinin ardından şubat ayında artış kaydetti. Benzer şekilde, birçok Avrupa pazarında ekonomik aktivite yeniden büyümeye geçti. Türk imalat ürünlerinin en büyük ihracat pazarı olan Almanya'da üretim son 8 ayda ilk kez artış kaydetti. Birleşik Krallık'ta 6 ay, Fransa'da ise 4 ay süren daralma dönemleri sona erdi ve her iki ülke de yeniden büyümeye geçti.

İtalya ve İspanya, şubat ayında toparlanma eğilimini sürdürdü. Her iki ekonomide de üretim üst üste ikinci ay arttı ve büyüme ocak ayına kıyasla daha yüksek oranda gerçekleşti. Rusya'da ekonomik aktivite geçen yılın eylül ayından beri ilk kez artış kaydetti.

Orta Doğu, ilk çeyrek ortasında talepteki büyümenin ana kaynağı olmaya devam etti. Hem Birleşik Arap Emirlikleri hem de Suudi Arabistan'da büyüme hız kazandı. Katar'da üretim yeniden büyümeye geçti. Mısır ve Lübnan'da ise daralma hız kesti. Çin'de salgın kısıtlamalarının gevşetilmesi ekonomik aktivitedeki toparlanmanın devam etmesini sağladı. Üretim üst üste ikinci ay artış kaydederken, büyüme geçen yılın haziran ayından bu yana en yüksek hızda gerçekleşti.

EN KESKİN DARALMA NİJERYA'DA

Şubat ayında anket kapsamında takip edilen ekonomiler içerisinde en keskin daralma, nakit sıkıntılarının iktisadi faaliyetleri ciddi şekilde olumsuz etkilediği Nijerya'da yaşandı. Bu ülkede üretim, Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana en yüksek oranda geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, "2023 yılının başında küresel ekonomik ortamın 2022 yılının sonuna kıyasla ve beklentilere göre daha olumlu seyretmesi, Türk imalat ihracatçılarına destek sağlıyor. Önemli Avrupa pazarlarının ve ABD'nin yeniden büyümeye geçmesi son anket döneminin cesaret verici gelişmesi olurken Çin ekonomisinin yeniden açılması da önümüzdeki aylarda küresel talebin güçlenmesine yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tarım ihracatında rekor
İŞ-YAŞAM Tarım ihracatında rekor
TÜSİAD: 'Eşitsizliklerle etkin şekilde mücadele etmeliyiz'
İŞ-YAŞAM TÜSİAD'dan eşitsizliklerle mücadele vurgusu
Halkbank'tan deprem bölgesindeki kadın üreticilere destek
İŞ-YAŞAM Halkbank'tan depremzede kadın üreticilere destek
OSB ve enerji alanına yönelik düzenlemeler TBMM'de
İŞ-YAŞAM Doğalgaz ithalatına serbestlik geliyor
Güney Afrika ekonomisi, 2022'de yüzde 2 büyüdü
İŞ-YAŞAM Güney Afrika 2022'de yüzde 2 büyüdü 
Noter ücretlerine yüzde 100 zam geldi
İŞ-YAŞAM Noterlik ücretlerine yüzde 100 zam geldi
Sayıştay Daire Başkanlığına Nejla Eroğlu seçildi
İŞ-YAŞAM Sayıştay Daire Başkanlığına Nejla Eroğlu seçildi
Borsaya her ay en az 700 milyon liralık katkı BES'ten
İŞ-YAŞAM Borsaya en az 700 milyonluk katkı
Sosyal medya bu projeyi konuştu
İŞ-YAŞAM Sosyal medya bu projeyi konuştu
Afetler cinsiyet eşitsizliğini derinleştiriyor
İŞ-YAŞAM Afetler cinsiyet eşitsizliğini derinleştiriyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.