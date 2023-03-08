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İSO Türkiye imalat sektörü ihracat iklimi endeksinin Şubat 2023 sonuçları paylaşıldı. Buna göre, endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Ocakta 49,5 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye imalat sektörü ihracat iklimi endeksi, şubatta 51,7'ye yükselerek eşik değer 50'nin üzerine çıktı ve ihracat talep koşullarında Haziran 2022'den bu yana aylık bazda ilk iyileşmeye işaret etti. Geçen yılın son aylarında ABD ve birçok Avrupa ekonomisinde yaşanan üretim daralmaları ön plana çıkmıştı ancak son veriler, bu önemli ihracat pazarlarının gidişatında olumlu yönde bir dönüşe işaret etti.

ABD'de ekonomik aktivite 7 aylık düşüş sürecinin ardından şubat ayında artış kaydetti. Benzer şekilde, birçok Avrupa pazarında ekonomik aktivite yeniden büyümeye geçti. Türk imalat ürünlerinin en büyük ihracat pazarı olan Almanya'da üretim son 8 ayda ilk kez artış kaydetti. Birleşik Krallık'ta 6 ay, Fransa'da ise 4 ay süren daralma dönemleri sona erdi ve her iki ülke de yeniden büyümeye geçti.

İtalya ve İspanya, şubat ayında toparlanma eğilimini sürdürdü. Her iki ekonomide de üretim üst üste ikinci ay arttı ve büyüme ocak ayına kıyasla daha yüksek oranda gerçekleşti. Rusya'da ekonomik aktivite geçen yılın eylül ayından beri ilk kez artış kaydetti.

Orta Doğu, ilk çeyrek ortasında talepteki büyümenin ana kaynağı olmaya devam etti. Hem Birleşik Arap Emirlikleri hem de Suudi Arabistan'da büyüme hız kazandı. Katar'da üretim yeniden büyümeye geçti. Mısır ve Lübnan'da ise daralma hız kesti. Çin'de salgın kısıtlamalarının gevşetilmesi ekonomik aktivitedeki toparlanmanın devam etmesini sağladı. Üretim üst üste ikinci ay artış kaydederken, büyüme geçen yılın haziran ayından bu yana en yüksek hızda gerçekleşti.

EN KESKİN DARALMA NİJERYA'DA

Şubat ayında anket kapsamında takip edilen ekonomiler içerisinde en keskin daralma, nakit sıkıntılarının iktisadi faaliyetleri ciddi şekilde olumsuz etkilediği Nijerya'da yaşandı. Bu ülkede üretim, Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana en yüksek oranda geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, "2023 yılının başında küresel ekonomik ortamın 2022 yılının sonuna kıyasla ve beklentilere göre daha olumlu seyretmesi, Türk imalat ihracatçılarına destek sağlıyor. Önemli Avrupa pazarlarının ve ABD'nin yeniden büyümeye geçmesi son anket döneminin cesaret verici gelişmesi olurken Çin ekonomisinin yeniden açılması da önümüzdeki aylarda küresel talebin güçlenmesine yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.