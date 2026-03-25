        Haberler Spor Futbol İspanya İspanya'da ayın golü Arda Güler'den!

        İspanya'da ayın golü Arda Güler'den!

        Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in İspanya Ligi'nde Elche'ye karşı 68 metreden kaydettiği gol, LaLiga'da ayın golü seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 18:18 Güncelleme:
        İspanya'da ayın golü Arda Güler'den!

        Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 28. haftasında Elche'ye attığı gol, mart ayının golü seçildi.

        LaLiga'dan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncunun attığı golün Bernabeu Stadı'nda ayakta alkışlandığı belirtilerek, "Hem isabetliliği hem de cesaretiyle öne çıkarak sezonun en muhteşem gollerinden biri oldu." ifadeleri kullanıldı.

        Real Madrid'in sahasında Elche'yi 4-1 yendiği maçın 89. dakikasında Arda Güler, Elche kalecisi Matias Dituro'nun öne çıktığını görünce kendi yarı sahasından rakip kaleye yaklaşık 70 metre mesafeden fileleri havalandırmıştı.

