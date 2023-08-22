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        Haberler Spor Futbol İspanya'da kadın milli futbolculara üstün liyakat nişanı verilecek - Futbol Haberleri

        İspanya'da kadın milli futbolculara üstün liyakat nişanı verilecek

        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, FIFA Kadınlar Dünya Şampiyonu olan İspanya Milli Takımı'na Kraliyet Spor Üstün Liyakat Nişanı verileceğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 12:15 Güncelleme: 22.08.2023 - 12:15
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        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, FIFA Kadınlar Dünya Şampiyonu olan İspanya Milli Takımı'na Kraliyet Spor Üstün Liyakat Nişanı verileceğini açıkladı.

        Sanchez, Madrid'deki başbakanlık konutunda (Moncloa) İspanya Kadın Milli Futbol Takımı'nı kabul etti. Elde edilen başarının ülkede kadın futbolu ve sporu adına yaşanacak pek çok güzel şeyin başlangıcı olacağını vurgulayan Sanchez, "İspanya'da kadın futbolunun ve kadın sporunun geleceği parlak. Size söyleyebileceğimiz tek şey İspanya'nın sizinle gurur duyduğudur." dedi.

        Sporda sosyal haklar ve ekonomik durum başta olmak üzere kadın-erkek eşitliğine dair çok önemli şeyler yaptıklarını, bunun meyvesini de dünya şampiyonu olarak aldıklarını aktaran İspanya Başbakanı, "Eşitlik, sporda olması gereken bir şey. Daha yapacak çok işimiz var ama iyi yoldayız." şeklinde konuştu.

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        Sanchez, İspanya hükümetinin, milli bir sporcunun alabileceği en yüksek unvan olan Kraliyet Spor Üstün Liyakat Nişanı'nı İspanya Kadın Futbol Takımı'na vereceğini duyurdu.

        FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI RUBIALES'İN İSTİFASI İSTENİYOR

        Diğer yandan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in Dünya Kupası'nda madalya töreni sırasında İspanya kadın milli futbolculardan Jenni Hermoso'yu dudağından öpmesiyle ilgili tartışmalar devam ediyor.

        Rubiales, Hermoso'yu dudağından öperek hata yaptığını kabul ederek özür dilese de İspanya'da bazı bakanlar, siyasetçiler ve sivil toplum örgütleri tarafından sert bir şekilde eleştirilerek, istifası isteniyor.

        İspanya Başbakanı Sanchez'in bugünkü kabul sırasında Rubiales ile selamlaşmasını kısa ve mesafeli bir şekilde yapması dikkati çekti.

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