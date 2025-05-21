İspanya La Liga'da 37. haftanın sonuçları ve puan durumu

İspanya La Liga'nın 37. haftası pazar günü oynanan Celta Vigo-R. Vallecano karşılaşması ile tamamlandı.

Zorlu deplasmanda R. Vallecano ev sahibi rakibi Celta Vigo'nu 2-1 mağlup etti.

Atl. Madrid evindeki karşılaşmada, rakibi R. Betis kulübünü 4-1 geçerek 3 puanı hanesine yazdı. Ve puanını 73'e yükselterek haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Konuk ekip R. Betis ise 59 puanda kaldı.

Sevilla, bu hafta evinde Real Madrid'i ağırladı. Real Madrid, skor üstünlüğünü ele geçirerek maçı 2-0 kazanan taraf oldu ve Sevilla'yı 2-0 mağlup etti. Sevilla haftayı 41 puanla tamamlarken, Real Madrid toplamda 81 puana ulaştı.

Barcelona'yı deplasmanda mağlup eden Villarreal, bu galibiyetle puanını 67'ye yükseltirken, Barcelona ise evindeki müsabakadan mağlup ayrılarak 85 puanda kaldı.

Bu hafta Sevilla'nın misafiri olan Real Madrid, sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrılarak haftayı 81 puanla tamamladı; Sevilla ise puanını 41 yaptı.

Lig'in 37. haftasında Alaves deplasmanda Valladolid'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Alaves oldu: Maç 1-0 tamamlandı.

Zorlu karşılaşmada ev sahibi Osasuna, rakibi Espanyol takımını 2-0 geçmeyi başardı.