Atletico Madrid- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İspanya La Liga'nın 30. haftasında Atletico Madrid, Barcelona'yı konuk ediyor. Katalan ekibi La Liga'da 29 karşılaşmada 24 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlübiyetle lider olarak yer aldı. Öte yandan Simeone yönetimindeki Atletico Madrid oynadığı 29 maçta 17 galibiyet, 6 beraberlik ve mağlübiyetle 4. sırada bulundu. Peki, milyonlarca futbolsever tarafından heyecanla beklenen Atletico Madrid- Barcelona maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları...
Giriş: 26.03.2026 - 13:47
1
La Liga'da 30. hafta dev bir mücadeleye sahne olacak. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Barcelona ile Atletico Madrid, Metropolitano'da karşı karşıya gelecek. Peki, Atletico Madrid- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, zorlu mücadelenin başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'leri...
2
ATLETİCO MADRİD- BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?
Atletico Madrid- Barcelona maçı 4 Nisan Cumartesi günü 22.00'de oynanacak.
3
ATLETİCO MADRİD- BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Metropolitano'da oynanacak zorlu karşılaşma S Sport'dan canlı yayınlanacak.