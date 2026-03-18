Real Madrid- Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
La Liga'nın 29. haftası dev bir maça sahne oluyor. Bu kapsamda Real Madrid, Atletico Madrid'i konuk ediyor. Bernabeu Stadyumu'nda oynacak Madrid derbisi öncesinde, Real Madrid- Atletico Madrid maçının başlama saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Zorlu maç öncesinde gözler milli yıldızımız Arda Güler'de olacak. Peki, "Real Madrid- Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?"
Giriş: 18.03.2026 - 12:18 Güncelleme:
Real Madrid- Atletico Madrid maçı için nefesler tutuldu. Eflatun-beyazlılar, 66 puanla ikinci sırada yer alıyor. Rakibi Atletico Madrid ise 57 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Madrid derbisi için geri sayım sürerken Real Madrid- Atletico Madrid maçının hangi kanalda canlı olarak ekrana geleceği merak konusu oldu. Peki, "Real Madrid- Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?" İşte detaylar...
REAL MADRİD- ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN?
Real Madrid- Atletico Madrid maçı 22 Mart Pazar günü 23.00'te oynanacak.
REAL MADRİD- ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Bernabeu'da oynanacak zorlu müsabaka S Sport'dan canlı yayınlanacak.