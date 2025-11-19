İspanya'ya ilk goller Türkiye'den!
Grupta oynadığı 5 maçta gol yemeyen İspanya, ilk gollerini A Milli Futbol Takımı'ndan yedi.
Giriş: 19.11.2025 - 01:05 Güncelleme: 19.11.2025 - 01:05
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında A Milli Futbol Takımı, La Cartuja Stadyumu'nda İspanya ile karşı karşıya geldi.
Miller, mücadeleden 2-2'lik skorla berabere ayrıldı. Grupta oynadığı 5 maçı gol yemeden tamamlayan İspanya'ya, gruptaki ilk gollerini ise milliler attı.
Ay-yıldızlıların gollerini Deniz Gül ile Salih Özcan kaydetti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ