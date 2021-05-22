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İspanyol yardım gönüllüsüne #Teşekkürler Luna etiketiyle destek gecikmedi

İspanyol yardım gönüllüsü Luna Reyes’in Senegalli göçmene sarıldığı görüntüler internet ortamında viral olunca yardım gönüllüsü Reyes çok sayıda nefret söyleminin odağı haline geldi. Nefret söylemlerinin karşısında yer alan birçok kişi İspanyol yardım gönüllüsüne yönelik nefret söylemlerini eleştirdi.

İspanyol yardım gönüllüsüne #Teşekkürler Luna etiketiyle destek gecikmedi
''Nefretin kazanmasına izin vermeyeceğiz.’’
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Genel

Nefret söylemlerinin odağı haline gelen görüntü, İspanya’nı Kuzey Afrika’daki toprağı Ceuta’ya adım atan Senegalli adama, Uluslararası Kızılhaç yardım gönüllüsü olan Reyes’in sarılmasıydı.

İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Ceuta’ya yaklaşık 8 bin kişinin geldiğinin bildirilmesiyle başlayan olaylarda özellikle İspanya’da aşırı sağ merkezdeki parti Vox’un bazı taraftarları sosyal medyada hesaplarından görüntüye yönelik nefret söylemlerinde bulundu.

Madrid Belediye Başkanı Rita Maestre, Twitter’da yaptığı açıklamada ‘‘Nefretim kazanmasına izin vermeyeceğiz’' diyerek kucaklama görüntüsünün ülkenin en iyi sembollerinden biri olduğunu, ülkede kendisi gibi düşünenlerin görüntüye yönelik nefret söylemlerinde bulunanlardan çoğunlukta olduğunu söyledi.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu genel sekreteri Jagan Chapagain konuya yönelik: "Luna bizim en iyimizi temsil ediyor" diye yazdı. Yardım gönüllüsü Luna’nın ‘‘Dünyaya insanlığın neye benzediğini gösterdiğini’ ’söyledi.

Sosyal medyada gündemde yer alan yardım gönüllüsüne karşı ırkçı ve cinsiyetçi nefret söylemlerinin yanında #Gracias Luna(Teşekkürler Luna) etiketiyle destek mesajları da yağdı.

Yardım gönüllüsü verdiği demeçte görevdeyken gördüklerinden sarsıldığını söyledi. Binlerce kişinin 36 saat içinde Ceuta’ya yüzerek ve de yürüyerek gelmesine ilişkin ‘‘Böyle bir şey görecek şekilde eğitilmedik" ifadelerini kullandı.

Guardian

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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