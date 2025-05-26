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        Haberler Gündem Isparta'da ormanlara giriş 15 Kasım'a kadar yasaklandı - Güncel haberler

        Isparta'da ormanlara girişler yasaklandı

        Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, il genelinde ormanlık alanlara girişlerin 1 Haziran-15 Kasım tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 20:14 Güncelleme: 26.05.2025 - 20:14
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        Isparta'da ormanlara girişler yasaklandı
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        Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, il genelinde ormanlık alanlara girişlerin 1 Haziran-15 Kasım tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu.

        Kurumun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, yasağın orman yangınlarını önlemek için olduğu belirtildi.

        Açıklamada, "Isparta Valiliğince 01 Haziran-15 Kasım 2025 tarihleri arasında ormana girişler yasaklandı." ifadelerine yer verildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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