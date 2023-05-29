İsra isminin anlamı nedir?

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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Anne baba adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. İsra isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

İSRA ADININ ANLAMI NEDİR?

İsra ismi de tıpkı diğer adlar gibi bir anlama ve kökene sahiptir. İsra adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer İsra isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, detaylı bilgi sahibi olmak için içeriğimize bakabilirsiniz.

İSRA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, İsra ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şöyledir;

Yürütme, gönderme. Kur'an-ı Kerim'de yer alan sure. Peygamberin Miraç gecesi.

İSRA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

İsra ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve İsra adını koymak caizdir.

İSRA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de İsra ismini kullanan 2.300 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da İsra ismini kullanan 407 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da İsra ismini kullanan 128 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de İsra ismini kullanan 97 kişi bulunmaktadır.

İSRA ADININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

İsra adındakiler iç dünyalarında yaşadıkları yoğun duyguları dışarıya yansıtırlar. Olayları derinlemesine inceler ve düşünürler. İş ahlakları oldukça yüksektir. Bitip tükenmek bilmeyen bir enerji ile çalışırlar. Ancak iş ve özel hayatları arasındaki dengeyi ayarlamakta zorluk yaşayabilirler.

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