İsrail, 7 Ekim'den bu yana 400'ü aşkın okul, üniversite ve bağlı binayı bombaladı!
7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken, İsrail saldırıların başladığı günden bu yana Gazze'de 400'den fazla okul, üniversite ve bağlı binayı bombaladı. İsrail'in saldırılarında 8 bini aşkın öğrencinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor
İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim 2023 tarihindeki saldırılarından sonra 9 aydan fazla süredir havadan, karadan ve denizden sürdürdüğü saldırılarında Gazze Şeridi'ndeki okul ve eğitim kurumlarını hedef almaya devam ediyor.
İsrail ordusunun, aylardan beri olduğu gibi uluslararası tüm uyarıları göz ardı ederek salı günü de Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulu bombalaması sonucu 30 kişi öldü, en az 53 kişi yaralandı.
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okulları dahi çekinmeden bombalayan İsrail ordusu, sürekli "Filistinli direniş grupların askeri altyapılarının olduğu veya buralardan roketlerin atıldığını" yönünde ispatlamadığı iddiaları öne sürüyor.
İSRAİL'İN SALDIRILARINDA 8 BİN 500'Ü AŞKIN ÖĞRENCİ ÖLDÜ
BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Education Cluster ve Save the Children adlı kuruluşlar tarafından mart ayında, Gazze'ye ilişkin elde edilen uydu görüntülerine dayalı hazırlanan raporda, İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'de 212 okulu vurduğu kaydedildi.
Raporda, yaklaşık 320 okulun yerinden edilmiş kişilerce kullanıldığına işaret edilirken, bunların 188'inin İsrail tarafından hedef alındığı anlatıldı.
SON BİR HAFTADA 50 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
İsrail ordusu, 9 aydan fazla süredir bombaladığı Gazze'de yerinden edilen 1,9 milyon Filistinlinin sığınmak zorunda kaldığı okullara yönelik saldırıları son bir haftada artırdı.
Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat bölgesinde yaklaşık 2 bin yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı UNRWA'aya ait bir okula yönelik 6 Temmuz'da düzenlenen saldırıda çoğu kadın ve çocuk en az 16 kişi öldü, 50'si de yaralandı.
Bu okulun bombalamasından bir gün sonra 7 Temmuz'da, Gazze'nin kuzeyinde yine yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı "Kutsal Aile" Okulunu da bombalayan İsrail ordusu, 4 Filistinliyi öldürdü, çok sayıda kişiyi yaraladı.
Gazze'de okul saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, 8 Temmuz'da yine Nusayrat'ta UNRWA'ya ait bir okulu daha hedef aldı. Bu saldırıda ölen olmadığı ancak çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Dün de Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Abesan beldesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulun kapısını bombaladı. Saldırıda 30 Filistinli öldü, en az 53 kişi yaralandı.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.