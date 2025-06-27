İsrail Başsavcılığı, Netanyahu'nun yolsuzluk davasının ertelenmesi talebini reddetti

İsrail Başsavcılığı, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun uluslararası ve bölgesel gelişmeleri gerekçe göstererek yolsuzluk davasının iki hafta ertelenmesi talebini reddetti.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Başsavcılık, ABD Başkanı Donald Trump'ın davanın iptal edilmesi çağrısının ardından Netanyahu'nun avukatları aracılığıyla yaptığı erteleme talebini "ifade verme sürecinin yavaş ilerlemesi ve yaklaşan adli tatil dönemini" gerekçe göstererek reddetti.

Başsavcılığın yanıtında, "Talepte ayrıntılı olarak açıklanan gerekçelerin, özellikle tatile yaklaşırken, duruşmaların iki hafta boyunca iptal edilmesini haklı çıkaramayacağı" belirtildi.

Netanyahu'nun sorumluluklarını daha iyi yerine getirmesi için daha önce haftada üç kez yerine iki kez ifade vermesi dahil olmak üzere gerekli ayarlamaların yapıldığı da hatırlatıldı.

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MAHKEME DE DAVANIN ERTELENMESİ TALEBİNİ REDDETTİ

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kudüs Bölge Mahkemesi, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun yolsuzluk davasının ertelenmesi talebini reddetti.

Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Kudüs Bölge Mahkemesi de Netanyahu'nun talebini "mevcut haliyle, duruşmaların iptalini haklı çıkarabilecek ayrıntılı bir temel veya gerekçe sunmadığı" gerekçesiyle reddetti.