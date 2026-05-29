        Haberler Dünya İsrail'den Gazze'ye saldırı | Dış Haberler

        İsrail'den Gazze'ye saldırı

         İsrail savaş uçakları, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda bir yerleşim alanına hava saldırısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 00:52 Güncelleme:
        Anadolu Ajansı muhabirinin aktardığına göre, İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında Gazze kentinin kuzeybatısında bulunan Şati Mülteci Kampı’ndaki bir konut bloğu hedef alındı.

        Saldırıda can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

        3 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

        İsrail ordusunun, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

        İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) Gazze ve Han Yunus kentlerinde polis noktası, gıda deposu, boş arazi ve sivillerin toplandığı alanları hedef aldığı bildirildi.

        AA muhabirinin sağlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İsrail'e ait insansız hava aracının Han Yunus'un güneyindeki mezbaha çevresinde bulunan Filistin polis noktasını hedef alması sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

        Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ile yaralıların Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne kaldırıldığı aktarıldı.

        Öte yandan, Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde bir gıda deposu ile boş araziye düzenlenen İsrail saldırısında 3 Filistinlinin yaralandığı ifade edildi.

        Görgü tanıkları, saldırının ardından depoda ve bölgede bulunan yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlarda yangın çıktığını söyledi.

        Gazze kentinde ise İsrail'e ait İHA'nın Zeytun Mahallesi'nde İmam Şafii Camisi arkasında sivillerin toplandığı alanı hedef alması sonucu 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

        Yaralıların ve hayatını kaybeden Filistinlinin cenazesinin El-Ehli Baptist Hastanesi'ne ulaştırıldığı kaydedildi.

        Aynı saatlerde İsrail topçu birliklerinin Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi’nde bulunan Sanfur Kavşağı çevresini de bombaladığı aktarıldı.

        İsrail ordusunun, Kurban Bayramı'nın ilk günü olan çarşamba akşamı da Gazze kent merkezindeki Ömer Muhtar Caddesi'nde yer alan El-İsra Kulesi çevresindeki bir evi hedef aldığı, saldırıda 2'si çocuk ve 2'si kadın olmak üzere 10 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 18 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

        Gazze'deki hükümetin medya ofisine göre, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği tarihten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaklaşık 910 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 747 kişi yaralandı.

        İsrail, ABD desteğiyle 8 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar başlatmış, yaklaşık iki yıldır devam eden saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 72 binden fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, 172 bini aşkın kişi yaralanmıştı.

        Saldırılar nedeniyle Gazze'deki altyapının yaklaşık yüzde 90'ının tahrip olduğu belirtiliyor.

        *Fotoğraf: AA

