        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail ekonomisi küçüldü | Dış Haberler

        İsrail ekonomisi küçüldü

        İsrail ekonomisi, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaştan olumsuz etkilenerek 2026'nın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,3 oranında küçüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 18:47 Güncelleme:
        İsrail Merkez İstatistik Bürosu'nun yayımladığı raporda, iki çeyrek boyunca sürdürdüğü büyümeye son veren İsrail ekonomisinde 2026’nın ilk çeyreğinde görülen keskin daralmanın, mart ve nisan aylarında İran'a karşı yürütülen savaştan kaynaklandığı bildirildi.

        İsrail ekonomisi, 2025 yılının son çeyreğinde yüzde 2,9'luk bir büyüme kaydetmişti.

        Özel tüketim harcamalarının 2026'nın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,7 oranında düştüğü belirtilen raporda, buna karşın askeri harcamaların yıllık bazda yüzde 9 arttığı vurgulandı.

        Raporda, 2026'nın ilk çeyreğinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYİH) geçen yılın son çeyreğine kıyasla yıllık bazda yüzde 4,5'lik bir düşüş gösterdiği aktarıldı.

        Ayrıca geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5,4'lük artış gösteren ticari üretimin 2026'nın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,1 düşüş gösterdiği vurgulandı.

        İsrail'de yayımlanan ekonomi gazetesi "Globes"un haberinde ise bu yılın ilk çeyreğindeki yüzde 3,3'lük küçülmenin tahminlerle örtüştüğü ve 2025'in ikinci yarısında görülen ekonomik toparlanma trendini hızla tersine çevirdiği vurgulandı.

        İsrail Merkez Bankası tahminlerine göre, Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırılarının maliyeti 350 milyar şekel (yaklaşık 120 milyar dolar) oldu. Maliye Bakanlığı’na göre, İran'a yapılan son saldırıların askeri ve sivil maliyeti 35 milyar şekel (yaklaşık 12 milyar dolar).

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        Hukuk mücadelesini küçük Efe kazandı, mahkemeden eğitmene hapis cezası

        Kırıkkale'de özel bir kreşte 2,5 yaşındaki çocuğun darp edilmesinin ardından ailesinin yaklaşık 2 yıl süren adalet mücadelesinde karar çıktı. Mahkeme, eğitmene 5 yıl hapis cezası verdi. Çocuğun babası Hasan Kuşdoğan, "Adalet yerini buldu, aile olarak içimiz rahatladı" dedi. (İHA)

        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        "Galatasaray kendi rekorunu kıracaktır!"
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        "Çin dönüşü verilen tüm eşyalar çöpe atıldı"
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"
