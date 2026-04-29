"İsrail güvenliğin tek yolunun müzakereden geçtiğini anlamalı"

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'taki Baabde Sarayı'nda eski Bakan Muhammed Şakir başkanlığındaki bir heyeti kabul etti.

Avn, ABD arabuluculuğunda İsrail ile doğrudan müzakerelere ve İsrail'in Lübnan'da düzenlediği saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail ile müzakerelerin başlatılması için ABD tarafından bir tarih belirlenmesini beklediklerini belirten Avn, "Lübnan dosyası bugün ABD Başkanı'nın masasında. Bu, ülkemizi güvenlik ve barışa ulaştırmak için değerlendirmemiz gereken bir fırsattır." ifadesini kullandı.

Avn, ateşkes ilan edilmesine rağmen İsrail'in saldırılarına devam etmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

"Çözüm müzakerelerle mümkün"

ABD'de yapılan üçlü görüşmeler sonrası yayımlanan bildirinin, "İsrail'e saldırılarını sürdürme serbestisi tanıdığı" yönündeki eleştirilere de değinen Avn, söz konusu metnin ABD Dışişleri Bakanlığının açıklaması olduğunu ve Kasım 2024'te tüm tarafların kabul ettiği metnin aynısı olduğunu ifade etti.

Bunun bir anlaşma değil, yalnızca bir bildiri olduğunun altını çizen Avn, "Anlaşma müzakereler tamamlandıktan sonra yapılır." dedi.

Cumhurbaşkanı Avn, müzakere sürecine ilişkin attığı tüm adımların Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Nevvaf Selam ile koordinasyon içinde yürütüldüğünü kaydetti.

"Şiddet ve kan dökülmesinden uzak" bir çözüm için çaba gösterdiklerini dile getiren Avn, mevcut duruma çözüm bulmak için tüm imkanları seferber ettiklerini ve çözümün müzakerelerle mümkün olduğunu belirtti.

"Ateşkesin tamamen uygulanması gerekir"

İsrail'in ihlaller ve sınır köylerini yıkım yoluyla güvenlik sağlayabileceği düşüncesinin yanlış olduğunun altını çizen Avn, "İsrail, güvenliğin tek yolunun müzakerelerden geçtiğini anlamalıdır. Müzakerelere geçiş için öncelikle ateşkesin tamamen uygulanması gerekir." diye konuştu.

Avn, sınırların korunmasının ancak Lübnan devletinin tüm gücüyle güneyde ve uluslararası sınırlara kadar varlık göstermesiyle mümkün olacağını kaydetti.

Ülkede istikrarın sağlanmasının önünde ciddi zorluklar bulunduğuna işaret eden Avn, İsrail saldırılarının etkilerini azaltmak için yoğun diplomatik temaslar yürüttüklerini aktardı.

Avn ayrıca Avrupa Birliği ülkeleri ve Arap devletlerinin müzakere seçeneğini desteklediğini vurguladı.

17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail ile Lübnan arasında başlayan görüşmeler

Lübnan ile İsrail arasında 30 yılı aşkın süredir kesintiye uğrayan üst düzey temas, 14 Nisan'da ABD'nin başkentinde yeniden kuruldu.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

Görüşmeye ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Lübnan ve İsrail'in Washington büyükelçileri katılmıştı.

Washington'daki temas, iki ülke arasında uzun süredir kapalı diplomatik kanalların yeniden açılması açısından önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Taraflar 23 Nisan'da da Beyaz Saray'da bir araya gelmişti.

*Fotoğraf: AA, temsilidir