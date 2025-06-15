İsrail'in İç İstihbarat Direktörü görevden ayrıldı

Şin-Bet sözcülüğünden yapılan açıklamada, Bar'ın resmen görevden ayrılmasının ardından yerine geçici olarak, "Ş" kod adlı iç istihbarat teşkilatının direktör yardımcısının getirildiği aktarıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberinde, son birkaç haftadır kabine toplantılarına katılmayan Bar’ın, İran’a geniş çaplı saldırılar düzenlenmesi kararlaştırılan toplantıda hazır bulunduğu kaydedildi.

Bar, daha önce 15 Haziran'da görevden ayrılacağını açıklamıştı. Başbakan Netanyahu, iç istihbarat teşkilatında 35 yıldır görev yapan Bar’ı görevden alma kararının ardından İsrail Yüksek Mahkemesi’nin karşı kararlarına rağmen Tümgeneral David Zini'yi yeni iç istihbarat şefi olarak atamıştı.

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Tümgeneral Zini'nin resmi atama sürecinin birkaç hafta sürmesi bekleniyor.

NETANYAHU'NUN, ŞİN-BET DİREKTÖRÜ'NÜ GÖREVDEN ALMA KARARI

İsrail Başbakanı Netanyahu, Şin-Bet Direktörü Bar'ı güvensizlik gerekçesiyle görevden almaya karar vermişti.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Başbakan'ın Şin-Bet Direktörü'nü keyfi olarak görevden alamayacağını ifade etmişti.