        Haberler Dünya İsrail Lübnan'da ateşkesi ihlal etti | Dış Haberler

        İsrail Lübnan'da ateşkesi ihlal etti

        İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın güneyinde bazı noktaları topçu atışıyla hedef aldı ve yangın çıkarıcı balonlar kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Nisan 2026 - 22:53 Güncelleme:
        İsrail Lübnan'da ateşkesi ihlal etti

        Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu Lübnan ile varılan 10 günlük geçici ateşkesi ihlal etti.

        Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Deyr Mimas beldesinin çevresi ile Hırbet beldesindeki Nahhas Tepesi'ni topçu ateşiyle hedef aldı.

        Ayrıca Nahhas Tepesi ve Deyr Mimas arasındaki yol da ulaşıma kapatıldı.

        İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneydoğu kesiminde yangın çıkaran balonlar attı.

        Lübnan'ın güneyinin orta ve batı kesimlerinde de İsrail savaş uçaklarının alçak uçuş gerçekleştirdiği gözlemlendi.

        İsrail ordusu, Nebatiye'ye bağlı Bint Cubeyl ilçesinde de evleri havaya uçurdu ve İsrail ordusuna ait insansız hava araçları Mercayun üzerinde görüldü.

        İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

        İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

        Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

        ABD Başkanı Donald Trump, 16 Nisan'da İsrail ve Lübnan'ın 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini belirterek, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!

        Tunceli'de, 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen zanlılardan erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 8'e çıktı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Başkent'te kazanan G.Saray!
        Başkent'te kazanan G.Saray!
        Tüyler ürperten ifadeler
        Tüyler ürperten ifadeler
        Ukrayna Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        Ukrayna Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        Eski Tunceli Valisinin oğlu tutuklandı
        Eski Tunceli Valisinin oğlu tutuklandı
        Zirveye Aslan pençesi!
        Zirveye Aslan pençesi!
        Sıralar siper olmuş
        Sıralar siper olmuş
        ABD Başkanı Trump: İran bize şantaj yapamaz
        ABD Başkanı Trump: İran bize şantaj yapamaz
        İddia: Gerald R. Ford bölgeye gönderildi
        İddia: Gerald R. Ford bölgeye gönderildi
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kalede çökme yaşandı
        Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kalede çökme yaşandı
        Bernardo Silva'ya Çizme kancası!
        Bernardo Silva'ya Çizme kancası!
        Şarkıcı Rıza Tamer'e veda
        Şarkıcı Rıza Tamer'e veda
        "Kırmızı kart verilmeliydi"
        "Kırmızı kart verilmeliydi"
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        "Kulüp çürümüşlük içinde!"
        "Kulüp çürümüşlük içinde!"
        Tuba Ünsal'dan eski eşine tepki
        Tuba Ünsal'dan eski eşine tepki
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir