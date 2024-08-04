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        Haberler Dünya İsrail medyasına göre, yetkililer ülkeye yönelik "kapsamlı ve ölümcül saldırı senaryosuna" hazırlanıyor | Dış Haberler

        İsrail medyasına göre, yetkililer ülkeye yönelik "kapsamlı ve ölümcül saldırı senaryosuna" hazırlanıyor

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları, İsrail'in Hamas lideri Haniye'ye yönelik suikastı ve Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Şükür'ü öldürmesiyle bölgedeki gerilim arttı. İran'dan ve Lübnan Hizbullah'ından İsrail'e yanıt verileceği yönündeki açıklamalarının ardından İsrail medyasında yer alan haberlerde, İsrail'in ülkeye yönelik "kapsamlı ve ölümcül saldırı senaryosuna" hazırlandığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 13:26 Güncelleme: 04.08.2024 - 13:26
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        "İsrail kapsamlı saldırı senaryosuna hazırlanıyor"
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        İsrail'in, Lübnan Hizbullahı, İran ve vekillerinden ortak saldırı senaryosuna hazırlandığı, ABD ile yoğun görüşme trafiğinde "daha kapsamlı ve ölümcül olacağı" değerlendirilen misillemeyi önlemek için önce Tel Aviv'in saldırması dahil tüm seçenekleri değerlendirdiği bildirildi.

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        Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Lübnan Hizbullahı'nın iki numarası Fuad Şükür'ün İsrail'in hava saldırısında ölmesi ve Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasından Tel Aviv'in sorumlu tutulmasıyla, İsrail'de güvenlik ve siyaset teşkilatı yoğun görüşme trafiğine geçti.

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        Görüşmeler sonunda, İsrail'in Lübnan Hizbullahı, İran ve vekillerinden birleşik veya ayrı bir saldırının "kaçınılmaz olduğu", gelecek karşılığın zamanlaması ve özellikle "kapsamının belirsizliğini" koruduğu belirtildi.

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        Tel Aviv'in bu saldırıya nasıl karşılık vereceğine ilişkin yoğun görüşmeler devam ederken İsrail'in önce davranıp "önleyici bir saldırıyla" harekete geçmesinin de masaya yatırıldığı aktarıldı.

        İsrail'de bakanlıklardan "topraklarında binlerce noktanın vurulacağı 5 cephede savaşa evrilebilecek tüm senaryolara hazırlıklı olmaları" istendiği, sadece bakanlara değil, kritik devlet kurumlarının başındaki isimlere de telekomünikasyon şebekesinin çökmesi durumunda iletişimde kalabilmeleri için uydu telefonları dağıtıldığı kaydedildi.

        İsrailli güvenlik yetkilileri, Hizbullah'ın İsrail'e karşı "askeri hedeflerle sınırlı olmayacak" büyük bir saldırıya hazırlandığını ancak ABD'nin İsrail'in savunmasında rol alacağını paylaşmasının ardından İranlıların saldırılarının boyutunu ve hamlelerini hesapladığını değerlendirdi.

        İran ve Hizbullah'tan gelecek saldırının bertaraf edilmesi için ABD ve İsrail'in görüşme trafiğinin artırıldığı, ABD'nin uçak gemisini bölgeye kaydırdığı ve 13 Nisan'da İran'dan İsrail'e düzenlenen saldırıdakine benzer bölgedeki müttefik ülkeleriyle hareket etmeye çalışacağı ifade edildi.

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        Üzerinde çalışılan senaryo "bu sefer saldırının daha geniş, daha yoğun ve daha ölümcül olacağı şeklinde" kurgulandı.

        İSRAİL'İN VERECEĞİ KARŞILIK SORUSU

        İsrailli üst düzey bir yetkili, İran, Lübnan Hizbullahı ve bölgedeki diğer İran vekillerinin eş zamanlı hareket etmesi halinde İsrail ve ABD'nin tüm saldırıyı bertaraf etmesinin zor göründüğünü, kayıpların artabileceğini, buna karşın İsrail'in "dünyanın da desteğini alarak daha güçlü bir karşılık verebileceğini" savundu.

        İsrail ordusunun vatandaşlarına yaptığı güvenlik uyarısında değişikliğe gitmemesi, gündelik hayatın normal seyrinde devam etmesinin "aldatıcı olmaması" gerektiğini vurgulayan yetkililer, İran ve Hizbullah'ın on yıllardır bir gün kullanmak üzere askeri güç inşa ettiğini ve "her an bir savaş çıkabileceği" yorumunu yaptı.

        İsrail'in 13 Nisan'da İran'dan düzenlenen saldırıda halka yaptığı güvenlik duyurularının İran'ın saldırısının şiddetlenmesine yol açtığını değerlendiren güvenlik yetkilileri, tehdit oluştuğunda vatandaşlarına uyarılarını hemen güncelleyebileceğini belirtti.

        Tel Aviv yönetimi Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesi ve Tahran'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasının ardından Lübnan Hizbullah'ı ve İran'dan "güçlü bir karşılık beklediğini" açıklamıştı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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