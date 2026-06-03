İsrail ordusu ateşkese rağmen Beyrut yakınlarında bir aracı İHA'yla hedef aldı

Takı töreni hırsızı tahliye oldu, ATM'de yardım bahanesiyle 4 kişinin parasını çaldı

Adana'da farklı tarihlerde, ATM'lerden para çekmekte zorlanan yaşlılara yardım bahanesiyle yaklaşan Sinan Eleş (49), 4 kişinin 37 bin lirasını el çabukluğuyla çaldı. ATM'lerin güvenlik kameralarından tespit edilen Eleş'in, 2025'te davetli gibi gittiği 2 düğünde, gelin ve damada takılan 100 bin liray... Daha Fazla Göster Adana'da farklı tarihlerde, ATM'lerden para çekmekte zorlanan yaşlılara yardım bahanesiyle yaklaşan Sinan Eleş (49), 4 kişinin 37 bin lirasını el çabukluğuyla çaldı. ATM'lerin güvenlik kameralarından tespit edilen Eleş'in, 2025'te davetli gibi gittiği 2 düğünde, gelin ve damada takılan 100 bin lirayı çaldığı gerekçesiyle tutuklandığı, bir süre önce de tahliye olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Eleş, tutuklandı. (DHA) Daha Az Göster